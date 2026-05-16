Ստամբուլում կհանդիպեն ՖԻՖԱ-ի և Իրանի ֆուտբոլի ասոցիացիայի պաշտոնյաները

Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, արխիվ
Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը, արխիվ

ՖԻՖԱ-ի գլխավոր քարտուղար Մաթիաս Գրաֆստրոմն այսօր Ստամբուլում կհանդիպի Իրանի ֆուտբոլի ասոցիացիայի պաշտոնյաների հետ՝ առաջիկա աշխարհի առաջնությանը այդ երկրի հավաքականի մասնակցությունը քննարկելու համար։ «ՖԻՖԱ-ի պաշտոնյան «հավաստիացումներ» կառաջարկի Իրանի մասնակցության վերաբերյալ», - Reuters-ին հայտնել է բանակցություններին ծանոթ աղբյուրը։

Աշխարհի գավաթի խաղերը կմեկնարկեն հունիսի 11-ից և կշարունակվեն մինչև հուլիսի 19-ը՝ ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում։ Իրանի հավաքականի խմբային փուլի բոլոր երեք խաղերը նախատեսված են Ամերիկայի տարածքում, սակայն թիմի մասնակցությունը մրցաշարին հարցականի տակ է՝ փետրվարի վերջին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հարձակումից հետո։


