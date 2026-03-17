Իրանը բանակցում է ՖԻՖԱ-ի հետ աշխարհի առաջնության խաղերը ԱՄՆ-ից Մեքսիկա տեղափոխելու շուրջ

Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան բանակցություններ է վարում ՖԻՖԱ-ի հետ աշխարհի առաջնության խաղերը ԱՄՆ-ից Մեքսիկա տեղափոխելու շուրջ՝ իր խաղացողների անվտանգության հետ կապված մտավախությունների պատճառով, տեղեկացրել է Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Մեհդի Թաջը:
Իրանի մասնակցությունը համաշխարհային ֆուտբոլային առաջնությանը կասկածի տակ է դրվել ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի Իրանի դեմ մեկնարկած պատերազմից հետո:
«Երբ Թրամփն աներկբա հայտարարում է, որ չի կարող ապահովել Իրանի ազգային հավաքականի անվտանգությունը, մենք, իհարկե, չենք մեկնի Ամերիկա», - նշել է Թաջը:
ՖԻՖԱ-ն դեռևս մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել:
Մրցաշարը պետք է մեկնարկի հունիսի 11-ին ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում: Իրանը խմբային երկու հանդիպում ունի Նահանգներում: Իրանի մրցակիցներն են Բելգիան, Եգիպտոսը և Նոր Զելանդիան: