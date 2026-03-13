Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը տեղին չի համարում Իրանի ներկայությունը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը կարող է մասնակցել 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը, սակայն, նրա կարծիքով, նրանց ներկայությունն այնտեղ տեղին չէ «իրենց իսկ անվտանգության համար»:

Հինգշաբթի ուշ երեկոյան Իրանի ֆուտբոլի ասոցիացիան սոցիալական ցանցերում հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ Միացյալ Նահանգներին չպետք է թույլատրվի անցկացնել աշխարհի առաջնությունը, քանի դեռ նրանք չեն կարող երաշխավորել խաղացողների անվտանգությունը:

«Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը պատմական միջազգային իրադարձություն է, և դրա կազմակերպիչը ՖԻՖԱ-ն է, այլ ոչ թե որևէ այլ երկիր»,-ասվում է դրանում:

Ավելի ուշ Թրամփը ակնարկել է, որ աշխարհի գավաթի խաղարկությունում խաղացողներին ոչ մի սպառնալիք չի առաջանա Միացյալ Նահանգներից:

«Սա կլինի ամենամեծ և ամենաապահով սպորտային իրադարձությունը ամերիկյան պատմության մեջ», - նշել է նա:


XS
SM
MD
LG