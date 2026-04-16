Իրանը կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը. ՖԻՖԱ-ի նախագահ

Իրանն անպայման կմասնակցի Ֆուտբոլի այս տարվա աշխարհի առաջնությանը, հայտարարել է ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջաննի Ինֆանտինոն։
Փետրվարի 28-ին սկիզբ առած ԱՄՆ-Իսրայել-Իրան պատերազմից հետո հստակ չէր՝ իրանական հավակաքանը կմասնակցի՞ մրցաշարին, որը նաև ԱՄՆ տարածքում է անցկացվելու։
«Հուսով ենք, որ այդ ժամանակ իրավիճակը կխաղաղվի, ինչը միանշանակ կօգնի մեզ, - ասել է Ինֆանտինոն՝ շարունակելով, - Իրանը պետք է գա, նրանք իրենց ժողովրդին են ներկայացնում, ֆուտբոլիստները ցանկանում են խաղալ»։
ՖԻՖԱ-ի նախագահը նշել է, որ սպորտը քաղաքականությունից զերծ պետք է լինի։
Աշխարհի խաղերի խմբային փուլում Իրանի ազգային հավաքականը երկու հանդիպում կանցկացնի Լոս Անջելեսում, մեկն էլ՝ Սիեթլում։ Իրանցիների կեցավայրը Արիզոնայի Թուսոն քաղաքում է։
Մինչ այդ՝ անցած ամիս, Իրանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը հայտարարել էր, որ իր երկիրը «կբոյկոտի Միացյալ Նահանգները, բայց ոչ Աշխարհի առաջնությունը»։ Իրանցի պաշտոնյան հավելել էր, թե Թեհրանը փորձում է խմբային փուլի խաղերը ԱՄՆ-ից տեղափոխել Մեքսիկա։ ՖԻՖԱ-ն, սակայն, մերժել էր այդ մասին Իրանի դիմումը։
Աշխարհի առաջնությունը մեկնարկելու է հունիսի 11-ին, այն անցկացվելու է միանգամից երեք երկրներում՝ ԱՄՆ, Մեքսիկա և Կանադա։