Ստամբուլի հանդիպումից առաջ Թրամփը սպառնում է՝ եթե գործարք չկնքվի, «վատ բաներ կարող են տեղի ունենալ»

Ստամբուլում ուրբաթ օրը կհանդիպեն Իրանի արտգործնախարարն ու ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը՝ թուլացնելու Իրանի շուրջ լարվածությունը, հայտնում է Reuters-ը՝ իր աղբյուրներին հղումով:
Ըստ Axios-ի՝ հանդիպմանը, որը վերջին օրերին Թուրքիայի, Եգիպտոսի և Կատարի գործադրած դիվանագիտական ջանքերի արդյունքն է, կմասնակցեն նաև այս երկրների, ինչպես նաև ԱՄԷ և Սաուդյան Արաբիայի ներկայացուցիչները։
Ավելի վաղ Իրանի նախագահն արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիին հանձնարարել էր ուսումնասիրել միջուկային ծրագրի շուրջ ԱՄՆ-ի հետ բանակցություններ սկսելու հնարավորությունը: Մասուդ Փեզեշքիանը սոցցանում գրել է, որ դրանք պետք է անցկացվեն երկրի ազգային շահերը պաշտպանելու շրջանակում:
«Ես հանձնարարել եմ արտգործնախարարին, եթե գոյություն ունենա համապատասխան միջավայր՝ զերծ սպառնալիքներից և անհիմն սպասումներից, իրականացնել արդար և հավասար բանակցություններ՝ առաջնորդվելով արժանապատվության, խոհեմության և նպատակահարմարության սկզբունքներով», -գրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը:
Արևմուտքը մտավախություն ունի, որ Իրանը միջուկային զենք է պատրաստում, մինչդեռ Թեհրանը պնդում է, որ ուրանը խաղաղ նպատակներով է հարստացնում:
Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Թեհրանը միշտ էլ պատրաստ է խնդիրը լուծել դիվանագիտական ճանապարհով՝ պայմանով, որ բանակցություններն անցկացվեն հավասար դիրքերից, հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի վրա և ապահովեն Իրանի ժողովրդի շահերի պաշտպանությունը: Աբբաս Արաղչին զգուշացրել է՝ եթե Իրանի հետ խոսեն հարգանքով, հարգալից պատասխան կստանան, իսկ եթե խոսեն սպառնալիքներով և ուժի լեզվով, ապա արձագանքը նույնը կլինի:
«Մենք պատրաստ ենք դիվանագիտության, բայց նրանք պետք է իմանան, որ դիվանագիտությունը չի կարող ուղեկցվել սպառնալիքների, ահաբեկման և ճնշումների հետ։ Դիվանագիտությունն ունի իր գաղափարախոսությունը»,- շեշտել է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին:
ԱՄՆ նախագահը, որը վերջին օրերին Իրանին բազմիցս կոչ է արել անմիջապես բանակցությունների նստել միջուկային ծրագրի շուրջ, այսօր հրաժարվել է մանրամասներ հայտնել: Դոնալդ Թրամփը միայն ասել է, որ ԱՄՆ-ն հսկայական ուժեր է ուղարկել տարածաշրջան, իսկ բանակցությունները շարունակվում են բարձր լարվածության պայմաններում: Սպիտակ տան ղեկավարը նաև սպառնացել է՝ եթե հնարավոր չլինի գործարք կնքել, ապա «վատ բաներ կարող են տեղի ունենալ»։
«Ես կցանկանայի, որ համաձայնություն ձեռք բերվեր։ Չգիտեմ՝ դա տեղի կունենա, թե ոչ… Հիմա մենք բանակցում ենք Իրանի հետ։ Եվ եթե կարողանանք ինչ-որ բան մշակել, դա հիանալի կլինի։ Իսկ եթե ոչ, թերևս, վատ բաներ տեղի կունենան»,- ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Reuters-ի փոխանցմամբ՝ արբանյակային նոր լուսանկարներից երևում է, որ Սպահանի և Նաթանզի միջուկային օբյեկտներում, որոնք տուժել էին անցած տարվա ամերիկյան հարվածներից, վերջերս, կարծես, վերանորոգման որոշ աշխատանքներ են կատարվել:
Ըստ Վաշինգտոնում գործող Գիտության և միջազգային անվտանգության ինստիտուտի՝ Սպահանի օբյեկտի թունելների մուտքերի վրա շինարարական աշխատանքները կարող են վկայել, որ Իրանը «ռազմական լրացուցիչ հարվածների է պատրաստվում», ինչպես դա նկատվել էր անցած տարի ԱՄՆ հարվածներից առաջ։ Դա նաև կարող է վկայել այլ օբյեկտներից ակտիվների տեղափոխման մասին:
Իրանական աղբյուրները հայտնել են, որ Թեհրանը կարող է իր բարձր հարստացված ուրանն արտասահման ուղարկել և դադարեցնել հարստացումը համաձայնագրի շրջանակում, որով նաև պետք է վերացվեն տնտեսական պատժամիջոցները։ Թեհրանը երեկ, սակայն, հերքել է դա:
ԱՄՆ-ի կողմից Իրանին հարվածելու հավանականությունը «շատ բարձր» է՝ ռազմական ուժերի կուտակման և զորավարժությունների ֆոնին