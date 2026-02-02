Արաղչի․ «Վստահ եմ, որ կարող ենք պայմանավորվել ԱՄՆ-ի հետ»

«Վստահ եմ, որ մենք կարող ենք միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալ Միացյալ Նահանգների հետ», - CNN հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին։
«Ցավոք սրտի, մենք կորցրել ենք Միացյալ Նահանգների՝ որպես բանակցային գործընկերոջ հանդեպ մեր վստահությունը», - նշել է Արաղչին՝ պնդելով, սակայն, որ վերջին օրերին մի շարք միջնորդ պետությունների օժանդակությամբ կայացած շփումները ամերիկացիների հետ «արդյունավետ էին»։
Պատասխանելով CNN-ի լրագրողի հարցին՝ արդյո՞ք Իրանը պատրաստ է ուղղակի բանակցությունների մեջ մտնել Վաշինգտոնի հետ, Արաղչին նշել է. - «Կարևորը բանակցությունների էությունն է, ոչ թե ձևը»։
