Իրանն անհապաղ կարձագանքի «ցանկացած ագրեսիայի». Իրանի նախագահը՝ ԱՄԷ առաջնորդին

Իրանն անհապաղ և վճռականորեն կարձագանքի «ցանկացած ագրեսիայի», իրանական պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ այսօր այս մասին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների առաջնորդին է հայտնել Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը:
Ըստ պետական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների՝ Փեզեշքիանը հավելել է, որ Իրանը ողջունում է երկխոսությունը և չի ձգտում պատերազմի:
Այսօր ավելի վաղ Իրանի նախագահը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի իր գործընկերոջ հետ: Էրդողանը հայտնել է, որ Թուրքիան պատրաստ է Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև միջնորդի դեր ստանձնել՝ երկու կողմերի միջև լարվածությունը մեղմելու համար։
Ստամբուլում է Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչին: Արաղչիի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում՝Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդանը հայտարարել է, որ Անկարան Միացյալ Նահանգներին և Իրանին կոչ է անում նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ՝ նրանց միջև առկա խնդիրները լուծելու համար, միաժամանակ վերահաստատելով, որ Անկարան դեմ է Իրանի ներքին գործերին արտաքին միջամտությանը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ պլանավորում է խոսել Իրանի հետ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ն Մերձավոր Արևելք է ուղարկել ևս մեկ ռազմանավ, իսկ Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեգսեթը հայտարարել է, որ զինվորականները պատրաստ կլինեն իրականացնել նախագահի ցանկացած որոշում։
Լրագրողների հետ զրույցում Թրամփը չի մանրամասնել որևէ երկխոսության բնույթի և ժամկետների մասին, ինչպես նաև չի նշել, թե Վաշինգտոնից ով է ղեկավարելու բանակցությունները։
«Ես դա պլանավորում եմ, այո», - ասել է Թրամփը, երբ նրան հարցրել են Թեհրանի հետ հնարավոր քննարկումների մասին: «Մենք այժմ շատ շատ մեծ, շատ հզոր նավեր ունենք, որոնք նավարկում են դեպի Իրան, և հիանալի կլիներ, եթե մենք դրանք չօգտագործեինք»: