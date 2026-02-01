Մատչելիության հղումներ

Թեհրանը զգուշացնում է տարածաշրջանային հակամարտության մասին, եթե ԱՄՆ-ն հարձակվի Իրանի վրա

Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, որ եթե ԱՄՆ-ն հարձակվի Իրանի վրա, դա կվերածվի տարածաշրջանային հակամարտության: Այդ մասին կիրակի օրը հայտնել են պետական լրատվամիջոցները՝ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև լարվածության սրման ֆոնին:

Նա շեշտել է, որ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքնեչը չեն անհանգստացնում Իրանի ժողովրդին: Ապա հավելել է, որ Թեհրանը չի ցանկանում հարձակվել որևէ երկրի վրա, բայց «Իրանի ժողովուրդը ուժեղ հարված կհասցնի յուրաքանչյուրին, ով կհարձակվի իր վրա»:

Շաբաթ օրը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը լրագրողներին ասել է, որ Իրանը լրջորեն բանակցում է Վաշինգտոնի հետ:

