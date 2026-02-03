Մատչելիության հղումներ

Լուրեր

Ուիթքոֆը և Արաղչին կհանդիպեն ուրբաթ օրը Ստամբուլում. Axios, Reuters

Լրացված

ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին կհանդիպեն ուրբաթ օրը Ստամբուլում, հայտնում է Axios-ը՝ հղում անելով իրավիճակին ծանոթ աղբյուրի:

ԱՄՆ պաշտոնյան, որի անունը չի նշվում, լրատվամիջոցին հայտնել է, որ Ստամբուլում կայանալիք հանդիպմանը կողմերը կկենտրոնանան պատերազմը կանխող փաթեթային համաձայնագրի մշակման վրա, հայտնում է լրատվամիջոցը։ Պաշտոնյան ընդգծել է, որ Թրամփի վարչակազմը հույս ունի, որ Իրանը հանդիպմանը կգա պատրաստ՝ անհրաժեշտ փոխզիջումների գնալու համար։

Axios-ի փոխանցմամբ՝ նախատեսված հանդիպումը Թուրքիայի, Եգիպտոսի և Կատարի կողմից վերջին մի քանի օրերի ընթացքում գործադրված դիվանագիտական ջանքերի արդյունքն է։

Ուրբաթ օրը սպասվող հանդիպման մասին հայտնել է նաև Reuters-ը՝ հղում անելով ամերիկացի և իրանցի աղբյուրներին:

Reuters-ը իրանցի երեք աղբյուրի հղումով, հայտնել էր, որ անցած շաբաթ Թրամփը երեք նախապայման է առաջ քաշել բանակցությունների վերսկսման համար՝ Իրանը պետք է հրաժարվի ուրանի հարստացումից, սահմանափակի բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը և դադարեցնի տարածաշրջանում իր պրոքսիներին աջակցությունը:

Իրանը վաղուց մերժել է բոլոր երեք պահանջները՝ պնդելով, որ երեքն էլ իր ինքնիշխանության անընդունելի խախտում են: Սակայն երկու իրանցի պաշտոնյաներ գործակալությանն ասել են, որ հոգևոր իշխանությունը համարում է, որ եթե ուրանի հարստացման դեպքում զիջումները հնարավոր են, ապա հրթիռային ծրագիրը սակարկելի չէ:

Սա կլինի ԱՄՆ և Իրանի պաշտոնյաների միջև առաջին հանդիպումը անցյալ տարվա հունիսին տեղի ունեցած 12-օրյա պատերազմից հետո։

