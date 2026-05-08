Մոսկվայի կոշտ արձագանքը՝ եվրոպացի առաջնորդների երևանյան այցերից հետո

Երևանում եվրոպացի առաջնորդների մասնակցությամբ միջոցառումներից հետո պաշտոնական Մոսկվան սկսել է մեկը մյուսի հետևից կոշտ հայտարարություններ անել: Երեկ նախ ԱԳՆ խոսնակը դժգոհեց, ապա գերատեսչություն կանչեցին Հայաստանի դեսպանին՝ Ուկրաինայի նախագահի՝ Երևան այցի կապակցությամբ, այսօր էլ պնդեցին, թե Բրյուսելին մերձեցող Երևանի քայլերի վրա աչք փակել չեն կարող:
«Գործընկերության խորացման», «բարեփոխումներին աջակցելու» և «ժողովրդավարությանը սատարելու» գեղեցիկ կարգախոսների հետևում թաքնված է միանգամայն գործնական հաշվարկ՝ հանրապետությունը կտրել հուսալի անվտանգության համակարգից և կայուն տնտեսական կապերից։ Ընդ որում, այն գործիքներին, որոնք տասնամյակներ շարունակ ապահովել են երկրի կայունությունը, որևէ հստակ այլընտրանք չի առաջարկվում», - նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը:
Պաշտոնական Մոսկվան հավելել է, թե Երևանը շարունակում է մնալ իրենց դաշնակիցն ու Եվրասիական տնտեսական Միության և Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության լիիրավ անդամը, չնայած Հայաստանը սառեցրել է անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին:
«Սակայն չենք կարող աչք փակել այն քայլերի վրա, որոնք, ըստ էության, հակասում են ինչպես երկկողմ ձևաչափով, այնպես էլ ընդհանուր բազմակողմ հարթակներում ստանձնած պարտավորություններին։ Հույս ունենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը չի հարմարվի օտար աշխարհաքաղաքական խաղերին և առաջնահերթ կհամարի երկրի երկարաժամկետ ազգային շահերը»:
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի անդրադարձել Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարություններին. վարչապետ Փաշինյանը նախօրեին միայն հիշեցրեց ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը. «Ուկրաինայի հարցում մենք դաշնակից չենք Ռուսաստանի հետ»:
Անցած ամիս էլ Վլադիմիր Պուտին-Նիկոլ Փաշինյան մոսկովայան հանդիպմանը և հանդիպումից հետո ռուսական կողմը տնտեսական հնարավոր բացասական հետևանքներով սպառնաց Հայաստանին՝ գազի գնից մինչև Ռուսաստանում հայկական բիզնեսների նկատմամբ հնարավոր ճնշումներ:
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էլ ավելի կտրուկ է իր արտահայտություններում. նախօրեին անդրադառնալով երևանյան միջոցառումներին՝ նա պնդեց, թե «Հայաստանին ներքաշում են ագրեսիվ եվաատլանտյան ստանդարտների ու մեխանիզմների մեջ»:
«Հայաստանի իշխանությունների բռնած ուղին վաղ թե ուշ կհանգեցնի Երևանին անդառնալիորեն Բրյուսելի հակառուսական քաղաքականություն ներքաշելուն՝ քաղաքական ու տնտեսական բոլոր հետևանքներով Հայաստանի համար», - նշել է նա:
Մարիա Զախարովան ավելի հեռուն գնաց ու պնդեց, թե արդեն ավելի քան 4 տարի ռուսական հարձակման դեմ պաշտպանվող Ուկրաինայի նախագահի այցը Երևան ցույց է տալիս, թե «ինչ ապագա է Եվրամիությունը պատրաստել Հայաստանի քաղաքացիների համար»
«Ոչ, սա սխալ չէ, իսկական նվեր է, ցույց տալ հայ ժողովրդին, Բրյուսելի խնամակալին, որն իրականում դարձել է մարմնավորումն այն բանի, թե ինչ է անում Եվրամիությունն այսպես կոչված երիտասարդ ժողովրդավարությունների հետ», - ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ներկայացուցիչը:
Վարչապետ Փաշինյանը վերջին շաբաթներին մինչդեռ պարբերաբար վստահեցնում է՝ հայ - ռուսական հարաբերությունները կառուցողական են, երկու երկրները լուրջ խնդիրներ չունեն: