Մեկնարկում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, զուգահեռ բողոքի ակցիա է

Մարզահամերգային համալիրում մեկնարկում է Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը, ընթանում է դիմավորման արարողությունը՝ կարմիր գորգը: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերթով ողջունում է համալիր ժամանող շուրջ հինգ տասնյակ առաջնորդներին:
Երևանում են Ֆրանսիայի նախագահը, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Չեխիայի, Նորվեգիայի, Լեհաստանի վարչապետերը, Եվրոպական միության ղեկավարները, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը: Առաջին անգամ այս ձևաչափով հավաքին որպես հյուր մասնակցում է Կանադայի վարչապետը: Եվրամիության առանցքային երկրներից միայն Գերմանիայի կանցլերը չի ժամանել գագաթնաժողովին՝ պատճառաբանելով աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ:
Չնայած հրավերին՝ Հայաստան չի եկել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, Երևանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող Անկարան, ըստ էության, խախտելով գագաթնաժողովի ձևաչափը՝ առանց պատճառաբանության հավաքին գործուղել է փոխնախագահ Ջևդեթ Յըլմազին: 2008-ին նախագահ Գյուլի այցից հետո Յըլմազը Թուրքիայի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որ հարևան երկիր է եկել:
Ադրբեջանը չի հաստատել մասնակցությունը, մինչև վերջին պահը հայտնի չէ՝ արդյո՞ք Բաքուն որևէ կերպ ներկայացված կլինի միջոցառմանը:
Առաջին անգամ Հայաստանում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:
Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը հիմնադրվել է Ֆրանսիայի նախագահի առաջարկով հենց Ուկրաինա Ռուսաստան ներխուժումից հետո: Ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը նախորդ գագաթնաժողովի հիմանական թեմաներից է եղել: Երևանում էլ նախագահ Զելենսկին արդեն մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացրել: Անցած շաբաթ նա Ադրբեջանում էր, որտեղ առաջարկել էր Բաքուն դիտարկել ռուս-ուկրաինական բանակցությունների հարթակ, բայց Մոսկվան մերժել էր:
Հայաստանում անցկացվող գագաթնաժողովը 8-րդն է: Կարմիր գորգին կհաջորդի բացման արարողությունը, ապա կմեկնարկեն պանելային քննարկումները եվրոպայում հիբրիդային սպառնալիքների, ժողովրդավարության դիմակայունության, տնտեսական անվտանգության թեմաներով: Այս տարվա գագաթնաժողովի կարգախոսն է «Կերտելով ապագան. միասնություն և կայունություն Եվրոպայում»: Վարչապետ Փաշինյանի հետ նիստը նախագահելու է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան: Գագաթնաժողովի ավարտին նրանք ասուլիսով հանդես կգան: Միջոցառման հարթակն օգտագործելով այսօր մի շարք պաշտոնյաներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը նաև երկկողմ հանդիպումներ կանցկացնեն:
Եվրոպայի առաջնորդներն այս ձևաչափով հավաքվում են տարեկան երկու անգամ, նախորդ գագաթնաժողովները հյուրընկալել են Չեխիան, Մոլդովան, Իսպանիան, Մեծ Բրիտանիան, Հունգարիան, Ալբանիան և Դանիան: Հայաստանից հետո արդեն աշնանը Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովը կուղևորվի Իռլանդիա: Ադրբեջանը հեղինակավոր այս միջոցառումն ընդունելու է երկու տարուց՝ 2028-ի գարնանը:
Այսօրվա միջոցառումը լուսաբանում են մոտ 400 օտարերկրյա և 100 տեղացի լրագրողներ:
Մարզահամերգային համալիրի դիմաց բողոքի ակցիա է՝ Բաքվում պահվող գերիներին ազատ արձակելու պահանջով, ինչպես նաև ակցիայի մասնակիցները Եվրոպայի առաջնորդների ուշադրությունն են հրավիրում արցախցիների իրավունքների վրա:
Վաղը եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ Երևանում կանցկացվի Եվրամիություն-Հայաստան գագաթնաժողովը, իսկ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը նաև պաշտոնական այց կկատարի Հայաստան: Երեքշաբթի երևանյան բանակցություններից հետո Մակրոնն ու Փաշինյանը կմեկնեն Գյումրի, որտեղ հայ-ֆրանսիական բացօթյա մեծ համերգ է նախատեսված:
Մայիսի 5-ից 6-ը կանցկացվի նաև արտգործնախարարության ամենամյա «Երևանյան երկխոսություն» դիվանագիտական ֆորումը: