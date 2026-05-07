ՀՀ դեսպանին կանչել են ՌԴ ԱԳՆ, բողոքել Զելենսկու երևանյան ելույթի կապակցությամբ

Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարություն է կանչվել Հայաստանի դեսպանը: Գուրգեն Արսենյանը հանդիպել է ՌԴ ԱԳ փոխնախարար Միխայիլ Գալուզինի հետ:
«Դիվանագիտական առաքելության ղեկավարին հայտարարվել է ԵՄ հովանու ներքո վերջին միջոցառումների շրջանակում Հայաստանում Կիևի նացիստական ռեժիմի պարագլուխ Վ. Զելենսկուն Ռուսաստանի հասցեին ահաբեկչական սպառնալիքներ հնչեցնելու համար «ամբիոն» տրամադրելու կատեգորիկ անընդունելիության մասին», - ասված է ՌԴ ԱԳՆ հաղորդագրությունում: - «Ընդգծվել է, որ Մոսկվայում այդ կապակցությամբ արդարացի վրդովմունք են ապրում և պաշտոնական Երևանի կողմից պատշաճ բացասական գնահատականի բացակայությունը համարում են [...] ռուս-հայկական հարաբերությունների գործընկերային բնույթին չհամապատասխանող»:
Ըստ հաղորդագրության՝ դեսպանը խոստացել է Երևանում զեկուցել ռուսական կողմի ներկայացրածի վերաբերյալ:
Հայկական կողմը դեռ չի արձագանքել:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Երևանում հայտարարել էր, մասնավորապես, թե Մոսկվան այս տարի որոշել է առանց ռազմական տեխնիկայի անցկացնել շքերթը, քանի որ «նաև վախենում են, որ շքերթի պահին Կարմիր հրապարակի վրայով անօդաչուներ կբզզան»: