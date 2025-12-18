Մայր Աթոռում հավաքին ընդառաջ մեծաթիվ ոստիկաններ են (թարմացվող)

16:31
«Միասնության թևեր» քաղաքական նախաձեռնության առաջնորդ, նախկին ՄԻՊ Արման Թաթոյանը ևս վստահություն հայտնեց, որ եպիսկոպոսների հավաքի «հետևում վարչապետն է կանգնած»: Նրա նպատակն, ըստ Թաթոյանի, եկեղեցին վերահսկողության տակ առնելն է:
Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնենք, մի քանի ամիս է՝ հայտարարում է, որ կաթողիկոսը խախտել է կուսակրոնության ուխտը և պետք է հեռանա:
16:15
Մայր Աթոռ են շարունակում ժամանել քաղաքացիներ: Ժամը 17-ին այստեղ նախատեսված է ժամերգությունը:
Քիչ առաջ այստեղ եկավ նաև «Մեր ձևով» շարժման համակարգող, կալանավորված գործարար Սամվել Կարապետյանի երբորորդի Նարեկ Կարապետյանը: Լրագրողների հետ զրույցում նա նշեց, որ այս քայլով Փաշինյանը ցանկանում է աշխարհին ցույց տալ, որ չի պայքարում եկեղեցու դեմ:
«Բայց բոլորս գիտենք, որ նա սրբազաններին, քահանաներին կալանավորում է և պայքարում է եկեղեցու անկախության դեմ», - ասաց նա՝ հավելելով, որ կաթողիկոսին հանգստյան գնալու կոչով հանդես եկող բարձրաստիճան հոգևորականների դեմ իշխանությունը «կոմպրոմատներ ունի»:
15:38
Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածնում մեծաթիվ ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացած վարչապետին միացած եպիսկոպոսների հայտարարած հավաքին ընդառաջ:
ՀՀ ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը լրագրողների հարցին, թե որն է այսքան շատ ոստիկանների ներկայության պատճառը, հնարավո՞ր են բախումներ, միայն արձագանքեց, որ անհրաժեշտություն լինելու դեպքում ներկա են լինում:
«Մայր Աթոռը բոլորինս է», - ասաց նա:
Այլ հարցերի խոստացավ հետո պատասխանել:
Նախօրեին Հայ Առաքելական եկեղեցու 10 եպիսկոպոսներ դիմել էին ժողովրդին՝ դեկտեմբերի 18-ին հրավիրելով Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածին։ Ավելի ուշ Արագածոտնի թեմը հայտնել էր, որ Բյուրականի սուրբ Հովհաննես եկեղեցում նախատեսված միասնական ժամերգությունը կտեղափոխվի և տեղի կունենա Մայր Աթոռում:
ՆԳՆ-ն այսօր հայտարարությամբ էր հանդես եկել՝ նշելով, որ Արագածոտնի թեմի հայտարարությունից հետո սոցցանցերում և հանրային հարթակներում հայտնվել են սադրիչ և իրավիճակը թեժացնող գրառումներ։ Նախարարությունը հորդորել է զերծ մնալ հակաիրավական, սադրիչ գործողություններից, հարգել այլոց իրավունքները, չտրվել սադրանքների, ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին:
Մայր Աթոռը իր խորը մտահոգությունն է հայտնել եպիսկոպոսների հայտարարության պատճառով, զգաստության կոչ ուղղել «վտանգաշատ հավաքի նախաձեռնությունը ստանձնած Սրբազան Հայրերին»։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս այսօր ճեպազրույցում անդրադարձավ այս հավաքին՝ հայտարարելով՝ բացառում է բախումների հավանականությունը:
«Բախումների որևէ հնարավորություն բացառում եմ, որովհետև Հայաստանի իրավապահ մարմինները ունեն բոլոր գործիքակազմն ու հնարավորությունները սադրիչ գործելակերպով աչքի ընկնող անձանց չեզոքացնելու օրենքով սահմանված կարգով», - նշեց նա:
Փաշինյանը պնդեց՝ չի ուղղորդում, բայց աջակցում և ողջունում է Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հեռացումը պահանջած տասը եպիսկոպոսների գործողությունները: