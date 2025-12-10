Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Իրավապահները խուզարկել են Արշակ արքեպիսկոպոսի հարազատների տները

Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը ասուլիսի ժամանակ, 2-ը դեկտեմբերի, 2025թ.
Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը ասուլիսի ժամանակ, 2-ը դեկտեմբերի, 2025թ.

Արշակ արքեպիսկոպոսի քեռու ընտանիքը նույնպես հայտնվել է իրավապահների թիրախում, ահազանգում է սրբազանի փաստաբան Արսեն Բաբայանը: Նրա տեղեկությամբ՝ երեկ առավոտյան խուզարկել են Մայր Աթոռի դիվանապետի քեռակնոջ տունը, զուգահեռ՝ ուժայինները նաև սրբազանի զարմուհու՝ ընտանիքի հետ առանձին ապրող քեռու դստեր տուն են մտել:

«Առգրավել են բոլոր հեռախոսները և համակարգիչները՝ առանց որևէ պատճառաբանության, ընդ որում՝ պարտադրել, պահանջել են նաև, որպեսզի հեռախոսների վրա առկա գաղտնաբառերն ասեն», - փոխանցեց Բաբայանը:

Ըստ նրա՝ սրբազանի հարազատներին արգելել են անգամ կապ հաստատել փաստաբանի հետ, իսկ տներից մեկի խուզարկության վերաբերյալ դատարանի որոշումը, ապա՝ արձանագրությունը հրաժարվել են ցույց տալ: Խուզարկություններն, ըստ Բաբայանի, իրականացվում են սրբազանին վերագրվող ինտիմ տեսանյութի վարույթով, ոչ թե թմրանյութերի գործով:

«Փաստացի՝ տուժողի նկատմամբ և նրա ընտանիքի անդամների նկատմամբ է իրականացվում էս տեսակ բիրտ մեթոդներ, կոշտ միջոցներ: Գալիս է վկայելու, որ քննչական մարմնի նպատակը իշխանության ցանկություն կատարելն է, մասնավորապես՝ Արշակ սրբազանին, նրա ընտանիքի անդամներին ճնշելը, և հաշվի առնելով նաև ձեռագիրը այս իշխանության՝ վերջնական արդյունքում որպեսզի Արշակ սրբազանին ստիպեն, պարտադրեն հետ կանգնի իր գաղափարներից», - հայտարարեց փաստաբանը:

Կալանավորումից օրեր առաջ Արշակ սրբազանը հաստատել էր՝ տեսանյութի գործով իր քեռակնոջը նույնպես կանչել են Քննչական կոմիտե, և նա էլ է պնդել, որ այդ տեսանյութում ինքը չէ: Այժմ, ըստ փաստաբանի, իրավապահները փորձում են առաջ մղել տեսանյութի պատրաստման, տարածման ընտանեկան վարկածը, թեպետ, վստահ է՝ իրավապահներն իրենք էլ գիտեն, որ տեսանյութը կեղծ է, ինչպես նաև թմրամիջոցների գործը, որով կալանավորվեց սրբազանը:

«Իշխանությունն է իրականացնում էս ամբողջը, որպեսզի Արշակ սրբազանի նկատմամբ հանրային ատելություն տարածի», - պնդեց Արսեն Բաբայանը:

Արքեպիսկոպոսի հարազատների տների խուզարկությունների վերաբերյալ Քննչական կոմիտեն ոչինչ չի ասում, հրաժարվում են հոգևորականների վերաբերյալ քրեական գործերից որևէ տեղեկատվություն տրամադրել:

Երեք արքեպիսկոպոսները նամակ են հղել մեկուսարանից

«Հանցագործները կզբաղեցնեն այն տեղը, ուր ապօրինի կերպով գտնվում ենք մենք՝ խղճի կալանավորներս»,- ասված է ԱԱԾ շենքի նկուղի նույն մեկուսարանում գտնվող Միքայել, Բագրատ և Արշակ սրբազանների նամակում: Նրանք «հանցագործ» ու «զինված բանդա» են անվանում նրանց, որ «կիրակի օրերը եկեղեցիներ են զավթում», այնտեղ «սատանայական պաշտամունքներ անում»:

«Այս հանցավոր բանդան գլխավորում է վարչապետի պաշտոնն զբաղեցնող, անհայտ դավանանքի տեր մի անձ, ով զինված մարդկանց ուղեկցությամբ, բացահայտ և անթաքույց լկտիությամբ, թափանցում է իր իրավասության տակ չգտնվող եկեղեցու սակրալ տարածքներ՝ խախտելով կրոնական ազատության սահմաններն ու սեփականության իրավունքի անձեռնմխելիությունը», - ասված է նամակում:

Կալանավորված արքեպիսկոպոսների ձևակերպմամբ՝ «բանդային, նախարար-պատգամավոր-զանազան արկածախնդիրներին միացած» հոգևորականներն էլ իրենց օծումը ոտնահարել ու Աստծո դատաստանին են արժանացել:

Կաթողիկոսի հեռացումը պահանջող եպիսկոպոսները կոչ են անում չթիրախավորել իրենց

Իսկ Կաթողիկոսի հեռացումը պահանջող եպիսկոպոսները իրենց մեղադրողներին կոչ են անում զերծ մնալ վիրավորական խոսույթից, չթիրախավորել իրենց: Նրանք այսօր ևս մեկ հայտարարություն են տարածել, որով նախատեսված եպիսկոպոսաց ժողովի հետաձգումը չհիմնավորված են համարում: Ժողովը Մայր Աթոռն էր հետաձգել՝ հարմար չհամարելով «եկեղեցականների նկատմամբ բռնաճնշումների այս մթնոլորտում» հավաքի անցկացումը: «Ափսոս, մեր հարցերը անպատասխան մնացին». Վեհափառի դեմ ընդվզած եպիսկոպոսները սպասում էին այս ժողովին:

«Մեկ անգամ ևս ՎԵՐԱՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՆՔ ենք մեր հիմնավոր և արդարացի դիրքորոշումը, որ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է հիմնարար լուծում տալ մեր պետության և Սուրբ եկեղեցու շուրջ ծավալվող անընդունելի երևույթներին», - հայտարարում են եպիսկոպոսները:

Քաղհասարակության ներկայացուցիչներն ապօրինի են համարում իշխանության փորձերը՝ խառնվելու եկեղեցական կյանքին

Հոգևոր ու աշխարհիկ վերնախավերի բախման 7-րդ ամսում երրորդ հայտարարությունն են տարածում հայաստանյան քաղհասարակության ներկայացուցիչները, այս անգամ՝ ավելի ընդլայնված կազմով: Ապօրինի են համարում իշխանության փորձերը՝ խառնվելու եկեղեցական կյանքին: Գրում են՝ կոպիտ խախտվում է եկեղեցու՝ Սահմանադրությամբ ու միջազգային կոնվենցիաներով պաշտպանված ինքնավարության իրավունքը: Եկեղեցու դարերով ձևավորված կանոնները իշխանությունը փորձում է փոխել, ընտրովի արդարադատություն է իրականացվում հոգևորականների նկատմամբ, նրանց անձնական կյանքի վերաբերյալ տեղեկություններն ապօրինի տարածվում են, ասված է հայտարարությունում:

«Խստորեն դատապարտելի է ուժային կառույցների, ներառյալ Ազգային անվտանգության ծառայության, կողմից Եկեղեցու սպասավորների նկատմամբ ճնշման գործադրումը։ Նման գործելաոճը ոչ միայն պետական պաշտոնատար անձի լիազորությունների չարաշահում է, այլև Ազգային անվտանգության ծառայության գործունեության նպատակներից և խնդիրներից անթույլատրելի շեղում», - հայտարարում են քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները:

Եթե ԱԱԾ-ականը քահանային է մոտենում Վեհափառի անունը պատարագի տեքստից չեզոքացնելու Փաշինյանի պայմանը ներկայացնելու համար, սա ոչ թե ճնշում, այլ խնդրանք էր համարել վարչապետն ինքը, հիմնավորել՝ ԱԱԾ-ն կարող է գործին խառնվել, որովհետև Գարեգին Երկրորդը ազգային անվտանգության հարց է:

Իրավապաշտպան, «Իրավունքների պաշտպանություն առանց սահմանների» հասարակական կազմակերպության իրավական հարցերով փորձագետ Աննա Մելիքյանն ընդգծում է. - «Մեր օրենսդրությունը սահմանում է՝ ազգային անվտանգության խնդիրները որոնք են, և եթե նման հիմքեր կան ենթադրելու, որ իրոք կան որևէ վտանգներ, դրա գործիքակազմը լրիվ այլ պետք է լինի»:

Իրավապաշտպանները դատապարտելուց բացի պահանջներ ունեն՝ վարչապետը Սահմանադրություն, օրենքներ խախտող գործողություններից պիտի ձեռնպահ մնա, չխառնվի եկեղեցու գործերին ու իրավապահների վրա ոչ իրավաչափ ազդեցություն չունենա: Հիշեցում կա նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի համար. նրա գործն է հետևել Սահմանադրության պահպանմանը:

Վարչապետը պնդում է՝ Կաթողիկոսին հեռացնելու է իր հեղինակած ճանապարհային քարտեզով

Այսօր էլ Բեռլինից է Նիկոլ Փաշինյանը սրտիկ ուղարկել ու լավ օր մաղթել, ժամեր անց պարզ դարձավ՝ իրավապաշտպանների կոչը նշանակություն չունի, վարչապետը Կաթողիկոսին հեռացնելու է Վեհարանից իր իսկ հեղինակած ճանապարհային քարտեզով. առաջին կանգառում տեղապահ են ընտրելու եպիսկոպոսները, ինչպես եկեղեցական կանոնն է, որովհետև վարչապետն այստեղ այլ առաջարկ չունի:

«Կաթողիկոսական տեղապահի առաջնային գործը պետք է լինի Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նոր կանոնագրքի ընդունման պրոցեսի կազմակերպումը», - հայտարարեց Փաշինյանը:

Թափանցիկ եկեղեցի, բարեվարք եկեղեցականներ. վարչապետը գերմանական այցի ընթացքում էլ է առաջ մղել գլխավոր օրակարգը: Վստահեցրել է՝ եկեղեցու դեմ պայքար չի մղում: Հիսուսը իր սիրտն է:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Վրթանես սրբազանի դիրքորոշումն «արցախցիների մոտ բացասաբար է ընկալվել»

Կաթողիկոսի հեռացումը պահանջած եպիսկոպոսներին Մայր Աթոռը հորդորում է վերադառնալ կանոնական դաշտ

Վարչապետի մասնակցությամբ պատարագից հետո Գյումրիի Յոթ Վերքում օծման ու մաքրագործման կարգ մատուցվեց

Մայր Աթոռը դատապարտում է իշխանությունների կողմից պատարագների կազմակերպումը

Արամ Ա-ն իշխանություններին հորդորել է հեռու մնալ «եկեղեցին պառակտելու ազգակործան փորձերից»

Զուգահեռ պատարագներ Գյումրիում. Յոթ Վերքում այն մատուցեց Արմավիրի թեմի քահանան

Եպիսկոպոսաց ժողովը հետաձգվում է՝ պայմանավորված բռնաճնշումներով. Մայր Աթոռ

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG