Արամ Ա-ն իշխանություններին հորդորել է հեռու մնացել «եկեղեցին պառակտելու ազգակործան փորձերից»

Մեծի Տանն Կիլիկիո Արամ Ա կաթողիկոսը Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում հեռու մնալ Սուրբ Էջմիածինի ներքին կյանքին ու խնդիրներին միջամտելու, եկեղեցու ներսում պառակտումներ մտցնելու «հակասահմանադրական ու անընդունելի քայլերից»: Սրանք, ըստ Արամ Ա-ի, կարող են ոչ միայն եկեղեցին, այլև ազգն ու երկիրը տանել ինքնակործանման:
«Հեռու մնացեք եկեղեցին պառակտելու ազգակործան փորձերից», - նշել է նա արված հայտարարության մեջ:
Արամ Ա կաթողիկոսը նշել է, որ նախորդ ամիսներին խորը մտահոգությամբ են հետևել Մայր Աթոռի շուրջ տեղի ունեցոց զարգացումներին, փորձել տարբեր առիթներով ու միջոցներով հանդարտեցնել, սակայն այսօր իրավիճակն դարձել է ավելի վտանգավոր՝ անկանխատեսելի հետևանքներով:
Կիլիկիո կաթողիկոսը Էջմիածնին կոչ է արել համբերատարությամբ ու խոհեմությամբ դեմն առնել այս ամենի, համախմբվել վեհափառ Գարեգին Երկրորդի շուրջ և եղած խնդիրները քննել կանոնական ընթացակարգով: