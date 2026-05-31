Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լուկաշենկոն զգուշացնում է հայերին Ուկրաինայի իրադարձությունների կրկնությունից

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ռուսաստանի և Բելառուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտին և Ալեքսանդր Լուկաշենկո, կոլաժ
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ռուսաստանի և Բելառուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտին և Ալեքսանդր Լուկաշենկո, կոլաժ

Բելառուսի նախագահը նաև պնդում է, թե Հայաստանի տարածքով գազի նոր տարանցում կազմակերպելու մասին Փաշինյանի հայտարարությունները սուտ են:

Հայերը պետք է շատ զգույշ լինեն, որպեսզի չկրկնեն այն, ինչ տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, հայտարարել է Բելառուսի նախագահը:

«Ուկրաինայում հենց այդպես էլ սկսվեց, դուք դա հիշում եք: Որպեսզի հայերը, որոնք հենց նոր են դուրս եկել մի պատերազմից, չընկնեն ծանր դրության մեջ այդ կապակցությամբ: Պետք չէ շտապել: Պետք է ուղղակի մտածել, պետք է իմաստուն լինել», - БелТА լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ լրագրողներին ասել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Աստանայում ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ժամանակ:

Նա հայ ժողովրդին կոչ է արել «այդպիսի քայլ անելուց առաջ»՝ ենթադրաբար նկատի ունենալով ԵԱՏՄ-ից հնարավոր դուրս գալը և դեպի Եվրամիությանն անդամակցություն ընթանալը, «շատ լուրջ մտածել»: «Ահա միակ բանը, ինչի կոչ եմ անում ես նրանց: Ժողովուրդն իր կարծիքը կարտահայտի՝ մենք նրա հետ կհամաձայնենք», - հայտարարել է Բելառուսի նախագահը:

Խոսելով Աստանայում ընդունված հայտարարության մասին, որում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չորս պետությունների ղեկավարները հայտնում են, որ դեկտեմբերին քննարկելու են Հայաստանի անդամակցության հարցը, ինչպես նաև Երևանին հորդորում են սեղմ ժամկետներում ԵՄ-ին անդամակցելու կամ ԵԱՏՄ-ում մնալու հարցով հանրաքվե անցկացնել, Լուկաշենկոն ասել է. - «Մենք ճնշում չենք գործադրում ժողովրդի նկատմամբ, առավել ևս, որ հասկանում ենք, որ այստեղ քաղաքական խաղ է՝ վաղը Հայաստանում ընտրություններ են: ... Բայց Հայաստանի ղեկավարությունը զուր է այդպես վարվում: Դա հասնում է ԵԱՏՄ-ի նվաստացման: Եվ ԵԱՏՄ անդամները բոլորը դրան համաձայնեցին»:

«Ինչ-որ մեկին դա շահավետ է: Եկան, հավաքեցին այնտեղ ինչ-որ մարդկանց, գիտեք՝ ով էր այնտեղ եվրոպացիներից, ինչ ասես խոստացան: Թեպետ մենք այդ խոստումները չլսեցինք, միայն դատապարտումներ էին. - «Բելառուսը և Ռուսաստանը այսպիսին են, այնպիսին են»: Իհարկե, մենք կատարյալ չենք, ... բայց մի ձեզ նայեք», - հայտարարել է Բելառուսի նախագահը:

«Վերջերս ես լսեցի Փաշինյանի հայտարարությունները. - «Ահա, մեր տարածքով խողովակներ են անցնելու, և մեզ վճարելու են գազով: Թե՛ գազ, թե՛ փող շատ է լինելու»: Լսեք, երբ դա կլինի՝ հարց է: Որտեղի՞ց, ի՞նչ խողովակներ են անցկացվելու: Կուզեի իմանալ՝ ինչո՞ւ է նա ստում իր մարդկանց: Ի՞նչ խողովակներ, որտեղի՞ց են այդ խողովակները գալու և ո՞վ է նրանց այդ գազը տալու, և ի՞նչ փողեր են լինելու», - նաև ասել է Լուկաշենկոն:

Պաշտոնական Մոսկվան վերջին շաբաթներին բազմիցս իր դժգոհությունն է արտահայտել Եվրամիության հետ Հայաստանի կապերի սերտացման, այդ թվում՝ մայիսի սկզբին Երևանում անցկացված Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի և դրան Զելենսկու մասնակցության առնչությամբ:

Ռուսաստանն ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանին հորդորում է արագ կողմնորոշվել Եվրամիության ու ԵԱՏՄ-ի միջև, այդ հարցով հանրաքվե անցկացնել։ Աստանայի գագաթնաժողովում համապատասխան հայտարարությանը միացան Բելառուսը, Ղազախստանը և Ղրղըզստանը:

Երևանը շեշտում է, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մտադրություն չունի, Մոսկվայի շահերին էլ հարգանքով է վերաբերվում:

Այդուհանդերձ, Ռուսաստանը նորանոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից ներմուծումների նկատմամբ, նաև հայտարարում է երկրին մատակարարվող գազի գինը բարձրացնելու հնարավորության մասին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Զելենսկի. Հայաստանին պետք է աջակցել

Ռուսական պատժամիջոցներին զուգահեռ 2 հայկական ընկերության նկատմամբ արգելքը հանվել է

Կոպիրկինին Մոսկվա խորհրդակցությունների են կանչել

Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում կկորցնի հասանելիությունը ազատ առևտրի համաձայնագրերին. Պուտին

ԵԱՏՄ 4 երկրները հայտարարում են՝ ՀՀ-ի անդամակցության հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին, Երևանը դեռ չի արձագանքում

Ռուսաստանը նորանոր սահմանափակումներ է մտցնում Հայաստանից ներմուծումների համար

Երևանը պետք է մերձենա ԵՄ-ին իր հաշվին, ոչ թե Մոսկվայի և ԵԱՏՄ-ի. Պեսկով

«Հայաստանի համար գազի հարցը զգայուն է». ռուս նախարար

ՌԴ էներգետիկայի նախարարը նամակում գրել է՝ գազը կթանկանա, եթե Հայաստանը «ԵԱՏՄ-ից գնա ԵՄ»

Փաշինյան. «ԵԱՏՄ-ից ոչ միայն չենք պատրաստվում դուրս գալ, այլև պատրաստվում ենք մեր լծակները օգտագործել»

Մոսկվայից հնչող ակնարկները սպառնալիքների են վերածվում, Երևանն արձագանքում է

Անտրամաբանական է Հայաստանին սպառնալ թանկ գնով. Փաշինյանն արձագանքում է Մոսկվային

Ռուսական գազի արտոնյալ գինը «երկնքից չի ընկնում, ՌԴ-ի հաշվին է». Կրեմլի խոսնակ

Հայկական երկաթուղին այլ երկրի կոնցեսիոն կառավարման հանձնելու հարցը շարունակում է մնալ մեր օրակարգում. Գրիգորյան


XS
SM
MD
LG