Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կոպիրկինին Մոսկվա խորհրդակցությունների են կանչել

Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին, արխիվ
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին, արխիվ

Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է Մոսկվա՝ խորհրդակցությունների, հաղորդում է ՌԴ արտգործնախարարությունը:

Ըստ գերատեսչության՝ պատճառը «Եվրամիության հետ մերձեցման ուղղությամբ հայաստանյան ղեկավարության քայլերն են, որոնք վնաս են հասցնում փոխգործողությանը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում»:

Այլ մանրամասներ հաղորդագրությունում նշված չեն:

Պաշտոնական Մոսկվան և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 4 պետությունները ամենաբարձր մակարդակով Հայաստանին հորդորում են արագ կողմնորոշվել Եվրամիության ու ԵԱՏՄ-ի միջև։ Երևանը բազմիցս շեշտել է, որ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու մտադրություն չունի, Մոսկվայի շահերին էլ հարգանքով է վերաբերվում:

Նախօրեին Աստանայում կայացած գագաթնաժողովի ժամանակ ԵԱՏՄ անդամ 4 պետությունների ղեկավարները ՀՀ փոխվարչապետին հայտարարություն են փոխանցել , ըստ որի՝ դեկտեմբերին քննարկելու են կազմակերպությունում Հայաստանի անդամակցության հարցը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ԵԱՏՄ 4 երկրները հայտարարում են ՀՀ-ի անդամակցության հարցը կքննարկվի դեկտեմբերին, Երևանը դեռ չի արձագանքում

Հայաստանը ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու դեպքում կկորցնի հասանելիությունը ազատ առևտրի համաձայնագրերին. Պուտին

Երևանը պետք է մերձենա ԵՄ-ին իր հաշվին, ոչ թե Մոսկվայի և ԵԱՏՄ-ի. Պեսկով

ԵԱՏՄ երկրների չորս առաջնորդների հայտարարությունը փոխանցվել է ՀՀ փոխվարչապետին․ Ուշակով

Վարչապետ Փաշինյանը չի բացահայտում Մոսկվայից ստացած նամակի բովանդակությունը, ՌԴ-ից են մանրամասներ հայտնել

ՌԴ էներգետիկայի նախարարը նամակում գրել է՝ գազը կթանկանա, եթե Հայաստանը «ԵԱՏՄ-ից գնա ԵՄ»

Փաշինյան. «ԵԱՏՄ-ից ոչ միայն չենք պատրաստվում դուրս գալ, այլև պատրաստվում ենք մեր լծակները օգտագործել»



XS
SM
MD
LG