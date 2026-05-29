«Հայաստանի համար գազի հարցը զգայուն է». ռուս նախարար

Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարը պետական լրատվամիջոցի հետ զրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանի հետ կապված ամենազգայուն հարցը գազինն է։

«Խնդիրը բացասական զարգացումը կանխելն է», - ասել է Մաքսիմ Ռեշետնիկովը՝ հավելելով, թե «Հայաստանի ընտրած ճանապարհը կհանգեցնի ԵԱՏՄ-ում գտնվելու անհնարինությանը»։

Պաշտոնական Մոսկվան, որը դժգոհ է Հայաստանի եվրոպական ձգտումներից, օրերս նամակով զգուշացրել է Երևանին, թե կարող է դադարեցնել արտոնյալ պայմաններով բնական գազի և նավթամթերքի մատակարարումը Հայաստանին։

«Այդպիսի նամակները մեզ համար նորություն չեն», - երեկ արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը. «Վերջին ութ տարում մենք այդպիսի նամակներ մի քանի անգամ ստացել ենք, և այդ նամակների շուրջ աշխատանքի մեր փորձը, ձևաչափերը և բանաձևերն ունենք։ Նախկինում էլ փորձը ցույց է տվել իր արդյունավետությունը»։

Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը անտրամաբանական էր համարել ռուսական կողմի սպառնալիքները։ Այսօր Աստանայում անցկացվող ԵՏՄ նիստին ընդառաջ Մոսկվան արդեն մի շարք սահմանափակումներ է կիրառել Հայաստանի նկատմամբ՝ արգելելով բանջարեղենի, ելակի, ծաղիկների ներմուծումը, «Ջերմուկ» հանքային ջրերի ու մի քանի ընկերությունների ալկոհոլային խմիչքների վաճառքը Ռուսաստանում։

