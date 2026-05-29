Երևանը պետք է մերձենա ԵՄ-ին իր հաշվին, ոչ թե Մոսկվայի և ԵԱՏՄ-ի. Պեսկով

Երևանը պետք է մերձենա ԵՄ-ին իր հաշվին, այլ ոչ թե Մոսկվայի և Եվրասիական տնտեսական միության, Риа Новости-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։
«Դեռևս կա մեծ հարց. շարժվելով դեպի Եվրամիություն, ինչը Հայաստանի բացարձակ ինքնիշխան իրավունքն է, նա չի կարող և չպետք է դա անի ԵԱՏՄ երկրների ֆինանսական միջոցների հաշվին։ Դա պետք է անի սեփական միջոցներով», - նշել է նա։
Պեսկովը հավելել է, որ Եվրամիության հետ մերձեցման ընթացքում Հայաստանը վաղ թե ուշ կհայտնվի մի իրավիճակում, երբ իր ընդունած նորմերը կհակասեն Եվրասիական տնտեսական միության կանոններին։
ԵԱՏՄ անդամ 4 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելառուսի ու Ղրղըզստանի ղեկավարները հայտարարություն են փոխանցել Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը:
Նրա խոսքով՝ քննարկել են Երևանի դիրքորոշման շուրջ իրավիճակը: Թե ինչ բովանդակություն ունի հայտարարությունն, առայժմ չեն հրապարակել:
Ռուսաստանը հորդորում է արագ կողմնորոշվել ԵԱՏՄ-ի և Եվրամիության միջև, թեև Հայաստանի իշխանությունները մինչ այս պահը Եվրամիությանն անդամակցելու հայտ չեն ուղարկել:
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր Աստանայում ավարտված ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի ընթացքում վերահաստատել է Երևանի դիրքորոշումը՝ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ չեն պատրաստվում: