Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիբանանում Իսրայելի հարվածներից շուրջ 220 մարդ է զոհվել

Լիբանան - Հարվածներ մայրաքաղաք Բեյրութին, 6-ը մարտի, 2026թ.
Լիբանան - Հարվածներ մայրաքաղաք Բեյրութին, 6-ը մարտի, 2026թ.

Լիբանանում Իսրայելի կողմից «Հեզբոլա» խմբավորման դեմ իրականացված հարվածներից շուրջ 220 մարդ է զոհվել, հաղորդում են Մերձավոր Արևելքի լրատվամիջոցները՝ հղում անելով Լիբանանի առողջապահության նախարարությանը։

Գերատեսչության տվյալներով՝ հարվածների հետևանքով վիրավորների թիվը հասնում է 800-ի։

Դեռ երեկ հաղորդվում էր 102 զոհի և 638 վիրավորի մասին։

Իսրայելի Պաշտպանության բանակի և «Հեզբոլա» շարժման միջև ռազմական գործողությունները վերսկսվել են փետրվարի 28-ին՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի սկսած գործողության ֆոնին։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ՄԱԿ-ում մտահոգված են Հարավային Լիբանանի և Բեյրութի տարհանման հրամաններով

Իսրայելի զինված ուժերը Լիբանանի հարավից տարհանման հրահանգ են տվել

Լիբանանից հատուկ չվերթով Հայաստան է վերադարձել «Երևան» նվագախումբ-համույթը

Իսրայելի բանակը Բեյրութի որոշ հատվածներում բնակիչներին հորդորել է լքել տարածքը

Իսրայելի զորքերը հատել են Լիբանանի սահմանը

Լիբանանի կառավարությունն արգելեց «Հեզբոլա»-ի ռազմական գործունեությունը

«Հեզբոլա»-ի առաջնորդը հարձակման թիրախ է. Կաց

Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Լիբանանում «Հեզբոլա»-ի դիրքերին
XS
SM
MD
LG