Լիբանանում Իսրայելի հարվածներից շուրջ 220 մարդ է զոհվել

Լիբանանում Իսրայելի կողմից «Հեզբոլա» խմբավորման դեմ իրականացված հարվածներից շուրջ 220 մարդ է զոհվել, հաղորդում են Մերձավոր Արևելքի լրատվամիջոցները՝ հղում անելով Լիբանանի առողջապահության նախարարությանը։
Գերատեսչության տվյալներով՝ հարվածների հետևանքով վիրավորների թիվը հասնում է 800-ի։
Դեռ երեկ հաղորդվում էր 102 զոհի և 638 վիրավորի մասին։
Իսրայելի Պաշտպանության բանակի և «Հեզբոլա» շարժման միջև ռազմական գործողությունները վերսկսվել են փետրվարի 28-ին՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի սկսած գործողության ֆոնին։
