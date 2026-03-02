Մատչելիության հղումներ

«Հեզբոլա»-ի առաջնորդը հարձակման թիրախ է. Կաց

«Հեզբոլա»-ի առաջնորդ շեյխ Նաիմ Քասեմ, արխիվ
«Հեզբոլա»-ի առաջնորդ շեյխ Նաիմ Քասեմ, արխիվ

Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ Իրանի հետ դաշնակից լիբանանյան «Հեզբոլա» խմբավորման առաջնորդը հարձակման «թիրախ» է։

Իսրայել Կացը X սոցիալական հարթակում գրել է, թե «Հեզբոլա»-ի ղեկավար Նաիմ Քասեմը Իրանի հրահանգով հարձակվել է Իսրայելի վրա, և զգուշացրել՝ խմբավորումն իր գործողությունների համար «ծանր գին կվճարի»։

Քասեմը փոխարինել է Հասան Նասրալային, ով սպանվել է Իսրայելի կողմից 2024 թվականի սեպտեմբերին Լիբանանում իրականացված հարձակման ժամանակ։

Իսրայելական բանակի հաղորդմամբ՝ գիշերվա ընթացքում «Հեզբոլա»-ն մի քանի հրթիռ է արձակել Իսրայելի ուղղությամբ, դրանցից մեկը խոցվել է, իսկ մյուսներն ընկել են բաց տարածքներում։

Ի պատասխան Լիբանանից իրականացված գիշերային հարձակումների՝ Իսրայելը, ինչպես այսօր առավոտյան հայտարարել է պաշտոնական Թել Ավիվը, նոր հարվածներ է հասցրել Լիբանանում գտնվող «Հեզբոլա»-ի թիրախներին՝ ներառյալ զենքի պահեստները և այլ ենթակառուցվածքներ։


