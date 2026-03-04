Մատչելիության հղումներ

Իսրայելի բանակը Բեյրութի որոշ հատվածներում բնակիչներին հորդորել է լքել տարածքը

IRAN-CRISIS/ISRAEL-LEBANON
IRAN-CRISIS/ISRAEL-LEBANON

Իսրայելական բանակը հարկադիր տեղահանման նոր հրահանգ է տվել Բեյրութի հարավային արվարձանների Հարեթ Հրեյք թաղամասի բնակիչների համար։

Բանակը հրապարակել է Լիբանանի մայրաքաղաքի քարտեզը՝ կարմիր գույնով նշված շենքերով, և զգուշացրել է, որ մարդիկ պետք է փախչեն այդ վայրից՝ պնդելով, որ դա «կապված է «Հեզբոլա»-ի հետ»։

«Ձեր և ձեր ընտանիքի անդամների անվտանգության համար դուք պարտավոր եք անհապաղ լքել այս շենքերը և հեռու մնալ դրանցից առնվազն 300 մետր հեռավորության վրա, ինչպես նշված է քարտեզում»,- ասվում է բանակի հայտարարությունում:

Իսրայելական բանակը նախօրեին նաև հարկադիր տարհանման նոր հրահանգ է տվել երկրի հարավային հատվածի ևս 13 գյուղերի և քաղաքների բնակիչների համար։

Դրանց թվում են Քանան, Քֆար Քիլան և Մաջդալ Զունը։

Մինչ այդ իսրայելական բանակը 16 գյուղերի և քաղաքների բնակիչների էր նմանատիպ ծանուցում հրապարակել, մեկ օր առաջ էլ ավելի քան 50 բնակավայրերի բնակիչներին էր սպառնացել, որ լքեն իրենց բնակավայրերը։


