Իսրայելի բանակը Բեյրութի որոշ հատվածներում բնակիչներին հորդորել է լքել տարածքը

Իսրայելական բանակը հարկադիր տեղահանման նոր հրահանգ է տվել Բեյրութի հարավային արվարձանների Հարեթ Հրեյք թաղամասի բնակիչների համար։
Բանակը հրապարակել է Լիբանանի մայրաքաղաքի քարտեզը՝ կարմիր գույնով նշված շենքերով, և զգուշացրել է, որ մարդիկ պետք է փախչեն այդ վայրից՝ պնդելով, որ դա «կապված է «Հեզբոլա»-ի հետ»։
«Ձեր և ձեր ընտանիքի անդամների անվտանգության համար դուք պարտավոր եք անհապաղ լքել այս շենքերը և հեռու մնալ դրանցից առնվազն 300 մետր հեռավորության վրա, ինչպես նշված է քարտեզում»,- ասվում է բանակի հայտարարությունում:
Իսրայելական բանակը նախօրեին նաև հարկադիր տարհանման նոր հրահանգ է տվել երկրի հարավային հատվածի ևս 13 գյուղերի և քաղաքների բնակիչների համար։
Դրանց թվում են Քանան, Քֆար Քիլան և Մաջդալ Զունը։
Մինչ այդ իսրայելական բանակը 16 գյուղերի և քաղաքների բնակիչների էր նմանատիպ ծանուցում հրապարակել, մեկ օր առաջ էլ ավելի քան 50 բնակավայրերի բնակիչներին էր սպառնացել, որ լքեն իրենց բնակավայրերը։
