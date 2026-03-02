Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Լիբանանում «Հեզբոլա»-ի դիրքերին

Իսրայելը մարտի 2-ի վաղ առավոտյան հայտարարել է, որ իր զինված ուժերը պատասխան հարված են հասցրել Լիբանանում տեղակայված «Հեզբոլա» շարժման կողմից պահվող օբյեկտներին այն բանից հետո, երբ Իրանի հետ կապված զինյալների խմբավորումը ստանձնել է Իսրայելի հյուսիսում հրթիռային հարձակման և անօդաչու թռչող սարքի հարձակման պատասխանատվությունը:
Իսրայելը հայտարարել է, որ հարվածում է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի օբյեկտներին ամբողջ Լիբանանի տարածքում:
Ականատեսները հայտնել են, որ պայթյուններ են լսել Բեյրութի հարավային արվարձանում:
Մեկ օր առաջ շիա մահմեդականների գլխավորած շարժումը, որը համարվում է Իրանի աջակցությունը վայելող խմբավորում, ԱՄՆ-ի ու Իսրայելի ավիահարվածներից հետո համերաշխություն էր հայտնել Թեհրանի, սակայն հայտարարել, որ չի մասնակցի հակամարտությանը:
Ապա իր հայտարարության մեջ «Հեզբոլա»-ն վկայակոչել է Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանությունը՝ որպես նոր հարձակում սկսելու իր որոշման պատճառներից մեկը:
«Հեզբոլայի» ուժերի և նրա ղեկավարության մեծ մասը ոչնչացվել է իսրայելական ավիահարվածների արդյունքում 2024 թվականի կեսերին և վերջին։ ԱՄՆ-ն «Հեզբոլա»-ն ահաբեկչական կազմակերպություն է հայտարարել, իսկ ԵՄ-ն ահաբեկչական է ճանաչել նրա զինված թևը, բայց ոչ խմբավորման քաղաքական մասը: