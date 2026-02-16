«Կարծում եմ՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության միջև կա փոխըմբռնում». Ալիևը՝ ՀՀ Սահմանադրության մասին

Թեև հայաստանցի պաշտոնյաները մշտապես վստահեցնում են, թե Սահմանադրության հարցով ադրբեջանցիների մտահոգությունները չեն ընդունում ու նրանց հետ չեն բանակցում, շաբաթ օրը Ադրբեջանի նախագահը բավականին ուղիղ հայտարարեց՝ երկու երկրների ղեկավարությունը այս հարցում փոխըմբռնում ունի:
«Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության միջև կա մեծ, այսպես ասած, փոխըմբռնում այն մասին, թե ինչ պետք է արվի և ինչ հաջորդականությամբ», - ասաց Իլհամ Ալիևը:
Ալիևի այս պնդմանը հայկական կողմից արձագանք դեռ չկա: Մինչ այս հայ պաշտոնյաները մշտապես շեշտել են, թե նոր Սահմանադրության ընդունումը ներքին օրակարգ է:
«Մենք չենք ընդունում սա որպես բանակցային օրակարգ և չեն բանակցում սրա շուրջ», - հայտարարել է, մասնավորապես, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը:
Հաստատված խաղաղության մասին գրեթե ամեն օր հնչող պնդումներին զուգահեռ՝ շաբաթավերջին Ադրբեջանի նախագահը դարձյալ հիշեցրեց՝ քանի դեռ Հայաստանի Սահմանադրությունը չի փոխվել, խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի: Իլհամ Ալիևը կրկին պնդեց՝ Սահմանադրության նախաբանում արդեն երեք տասնամյակ առկա հղումն Անկախության հռչակագրին Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ է պարունակում:
«Հենց դա չլինի, հաջորդ օրը պաշտոնապես կստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը», - վստահեցրեց Ադրբեջանի նախագահը:
Ալիևն այս հայտարարությունն արեց Մյուխենի համաժողովի պանելային քննարկմանը: Դրանից հետո նույն քննարկմանը մասնակցող հայաստանցի փորձագետ Սյոպա Սաֆարյանը հիշեցրեց Սահմանադրության նախաբանի վերաբերյալ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի որոշումն, ըստ որի՝ Սահմանադրությունը չի պարունակում որևէ երկրի, այդ թվում՝ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ: Ադրբեջանի նախագահը, սակայն, հակադարձեց՝ այդ որոշմամբ իրենց մտահոգությունները չեն փարատվել:
«Եվ այն նախաբանում է։ Եկեք հիմա ստուգենք Վիքիպեդիայում... Սահմանադրական դատարանի ոչ մի որոշում ավելի բարձր չէ, քան Սահմանադրությունը։ Ես իրավաբան չեմ, բայց նույնիսկ ես գիտեմ դա։ Հետևաբար՝ Անկախության հռչակագիրը հանելը Հայաստանի Սահմանադրությունից խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման միակ մնացած նախապայմանն է», - հայտարարեց Ալիևը:
Ադրբեջանն արդեն երկու տարի է՝ Հայաստանից պահանջում է փոխել Սահմանադրությունը: Կառավարությունը նոր Սահմանադրության ընդունելու որոշում ունի, ավելին՝ արդարադատության նախարարը խոստացել է՝ մարտ ամսին տեքստը պատրաստ կլինի: Թե ինչ որոշում կկայացնեն հռչակագրի հարցով, դեռ չեն բացահայտել, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է իր կարծիքն արդեն հայտնել՝ նոր Մայր օրենքում Անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի: