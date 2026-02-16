Հենց Անկախության հռչակագիրը չլինի, խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի. Ալիև

«Հուսով եմ՝ այս տարի մենք կստորագրենք խաղաղության պայմանագիրը»,- այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը:
«Խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման տեսանկյունից, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե երբ կփոփոխվի Հայաստանի Սահմանադրությունը՝ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջը վերացնելու համար, որն այդ փաստաթղթում է արդեն երեք տասնամյակ։ Հենց դա չլինի, հաջորդ օրը պաշտոնապես կստորագրվի խաղաղության համաձայնագիրը։ Սակայն, մինչ այդ, միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար Թրամփի երթուղին նույնպես կարևոր դեր կխաղա նոր կապի կապերի ստեղծման գործում։ Ինչպես արդեն ասացի, Չինաստանից, Կենտրոնական Ասիայից, Անդրկասպյան ավազանից, Ադրբեջանից, Հայաստանից, Ադրբեջանի Նախիջևանից, Թուրքիայից և ավելի ներքև՝ դեպի Եվրոպա, տրանսպորտային երթուղին կստեղծի բացարձակապես նոր իրավիճակ: Դա օգտակար կլինի բոլոր երկրների համար։ Ճանապարհին գտնվող բոլոր երկրները ավելի քաղաքականապես և տնտեսապես ինտեգրված կլինեն»,- ասել է Ալիևը:
Ադրբեջանի նախագահի խոսքով՝ Հայաստանի Սահմանադրությունից Անկախության հռչակագիրը հանելը խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման միակ մնացած նախապայմանն է։
«Խաղաղության կարելի է հասնել, երբ իսկապես խաղաղ գործընթաց կա։ Փաստաթղթի ստորագրումը կարևոր է։ Դա հիմք է, բայց ոչ պակաս կարևոր է նաև այն, թե ինչ եք անում դրանից հետո։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վերջին արյունալի բախումից մինչև Վաշինգտոնի գագաթնաժողովը ժամանակն անցել է երկու տարուց էլ պակաս։ Կարծում եմ՝ սա ռեկորդային թիվ է բոլոր հակամարտությունների մեջ, հատկապես այն հակամարտությունների, որոնք տևել են երեք տասնամյակ։ Այսպիսով, երկու կողմերն էլ ցուցաբերեցին ուժեղ քաղաքական կամք՝ վերջ դնելու այս առճակատմանը և բացելու խաղաղության գլուխը»:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խնդրահարույց է համարում թե՛ Սահմանադրությունը, թե՛ Անկախության հռչակագիրը: Մայր օրենքն, ըստ վարչապետի, լեգիտիմ չէ, մարդիկ այն «ատելի են» համարում, իսկ Անկախության հռչակագիրը կոնֆլիկտածին է, հակապետական: Նոր Սահմանադրության ընդունմամբ, ըստ իշխանության, կլուծվի դրա լեգիտիմության հարցը: Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, նոր Սահմանադրության ընդունումը և Անկախության հռչակագրից հրաժարվելու հնարավոր որոշումն Ադրբեջանի պահանջը չեն համարում: