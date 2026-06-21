Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելցի զինվորականները ազատ են գործել՝ Լիբանանում սպառնալիքները չեզոքացնելու նպատակով․ Կաց

Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց, արխիվ
Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կաց, արխիվ

Իսրայելցի զինվորականները ազատ են գործել առանց որևէ սահմանափակման՝ Լիբանանում սպառնալիքները չեզոքացնելու նպատակով, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը՝ վերահաստատելով, որ ՑԱՀԱԼ-ը չի պատրաստվում լքել Լիբանանի հարավում 10 կիլոմետր ձգվող «անվտանգության գոտու» դիրքերը։

Հրադադարի մասին համաձայնությունից ժամեր անց իսրայելական հարձակումից Լիբանանում նախօրեին առնվազն 20 մարդ է զոհվել, հաղորդել է Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը: Իսրայելի պնդմամբ՝ դա պատասխան էր իրանամետ «Հեզբոլա» խմբավորմանը, որը «50-ից ավելի արկ է արձակել Լիբանանի հարավում գտնվող իսրայելական ուժերի ուղղությամբ»: Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված խմբավորումը հարվածների պատասխանատվությունը չի ստանձնել:

Իրանական Tasnim լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Իրանի բանակցային պատվիրակությանը մոտ կանգնած աղբյուրին, գրում է, որ Հորմուզի նեղուցը չի վերաբացվի, քանի դեռ Լիբանանում խախտվում է հրադադարի ռեժիմը։

Ըստ Reuters-ի՝ Իսրայելի և «Հեզբոլա»-ի միջև հրադադարը պահպանվում է շաբաթ տեղական ժամանակով 18:30-ից, ինչը փոխադարձ հարվածների ամենաերկար դադարն է մարտի 2-ից ի վեր, երբ Լիբանանը ներքաշվեց փետրվարի 28-ին սկիզբ առած մերձավորարևելյան պատերազմում։

Մտավախություն կա, որ Լիբանանում իսրայելական հարվածների շարունակությունը կարող են խաթարել ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները, որն արդեն մեկ անգամ հետաձգվել էր, երբ, ըստ տեղեկությունների, Իրանը հետաձգեց բանակցությունները՝ Լիբանանի վրա Իսրայելի շարունակական հարձակումների պատճառով։ ԱՄՆ և Իրանի նախագահների ստորագրած փոխըմբռնման հուշագրով հրադադար է նախատեսվում նաև Լիբանանում։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իսրայելցի նախարարը սպառնացել է «ամբողջ Լիբանանը» հրի մատնել

ԱՄՆ-ն պետք է ճնշի Իսրայելին՝ Լիբանանում պատերազմը դադարեցնելու համար. Բարո

ԱԷՄԳ ղեկավարը ողջունում է ԱՄՆ - Իրան բանակցությունները

Թրամփը հայտարարում է՝ Հորմուզի նեղուցում տուրքեր չեն լինի, եթե դրանք ԱՄՆ-ն չսահմանի

Վենսը և Ղալիբաֆը արդեն Շվեյցարիայում են

Շվեյցարիան հայտարարում է՝ ԱՄՆ - Իրան բանակցությունները շարունակվում են

110-օրյա պատերազմը դադարեցվում է. ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը ստորագրվել է
XS
SM
MD
LG