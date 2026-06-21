Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարում է՝ Հորմուզի նեղուցում տուրքեր չեն լինի, եթե դրանք ԱՄՆ-ն չսահմանի

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, արխիվ
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, արխիվ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ կնքված 60-օրյա հրադադարի ընթացքում և դրանից հետո Հորմուզի նեղուցով նավարկելու համար Իրանի կողմից տուրքեր չեն գանձվի՝ չնայած Թեհրանի հայտարարությանը, թե փակելու են նեղուցը։

Բանակցությունների տապալման պարագայում Թրամփն ինքն է սպառնացել վճարներ գանձել։

«Հրադադարի 60-օրյա ժամանակահատվածում Հորմուզի նեղուցում ոչ մի տուրք չի լինելու, և 60-օրյա ժամկետի ավարտից հետո նույնպես ոչ մի տուրք չի լինելու, բացառությամբ, եթե գործարքը չկայանելու դեպքում դրանք սահմանվեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից և ԱՄՆ-ի համար՝ որպես Մերձավոր Արևելքի երկրների պահապան հրեշտակ անցյալում, ներկայում և ապագայում մատուցված ծառայությունների ծախսերի փոխհատուցում», - սոցցանցում գրել է Թրամփը։

Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև ստորագրված փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն՝ Իրանը պետք է 30 օրում վերաբացի համաշխարհային մատակարարումների համար առանցքային նեղուցը, ԱՄՆ-ն էլ վերացնի Իրանի ծովային շրջափակումը:

Իրանի բարձրագույն համատեղ ռազմական հրամանատարությունը նախօրեին հայտարարեց, որ Հորմուզի նեղուցը կփակվի նավերի երթևեկության համար։ Իրանի պետական Mehr գործակալության հաղորդմամբ՝ այս քայլին պաշտոնական Թեհրանը դիմում է ՝ պատճառաբանելով, որ ԱՄՆ-ն և Իսրայելը խախտել են հրադադարի համաձայնությունը։

Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա» զինված խմբավորման հետ հրադադարի համաձայնությունից ժամեր անց Իսրայելը հարվածել է Լիբանանին, առնվազն 20 մարդ է զոհվել, Reuters-ի հաղորդմամբ՝ հայտնել են լիբանանյան պետական լրատվական գործակալությունից։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իսրայելը և «Հեզբոլա»-ն համաձայնել են այսօրվանից հրադադար հաստատել

Ինչո՞ւ են հետաձգվել ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները Շվեյցարիայում

Իսրայելի բանակը կմնա Լիբանանում «այնքան, որքան անհրաժեշտ է». Նեթանյահու

ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները շարունակելու են ընթանալ Իրանի սահմանած «կարմիր գծերի» շրջանակում. Ղալիբաֆ

Իսրայելցի նախարարը սպառնացել է «ամբողջ Լիբանանը» հրի մատնել

Շվեյցարիան հայտարարում է՝ ԱՄՆ - Իրան բանակցությունները շարունակվում են

ԱՄՆ-ն պետք է ճնշի Իսրայելին՝ Լիբանանում պատերազմը դադարեցնելու համար. Բարո

Իրանը չի հանդուրժի ԱՄՆ-ի կողմից փոխըմբռնման հուշագրի խախտումները. Ղալիբաֆ

110-օրյա պատերազմը դադարեցվում է. ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը ստորագրվել է


XS
SM
MD
LG