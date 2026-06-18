ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը ստորագրված է, Իրանը համարում է ստացել է ավելին, քան կստանար ռազմական գործողություններով

Միացյալ Նահանգների և Իրանի նախագահներն ու միջնորդ Պակիստանի վարչապետը հեռակա կարգով ստորագրել են շրջանակային համաձայնագիրը, որը դադարեցնում է 110 օր տևած պատերազմը։
«Սա հեշտ չի եղել։ Վստահեցնում եմ ձեզ»,- Վերսալի պալատում փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ ասել է Դոնալդ Թրամփը։
Շվեյցարիայի արտգործնախարարությունը հաստատել է, որ միջնորդներ Պակիստանի և Կատարի մասնակցությամբ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները կշարունակվեն վաղը Բուրգենշտոկ հանգստավայրում։ Թեհրանն էլ հայտարարել է, որ բանակցությունների նոր փուլի հարցը «դեռ քննարկվում է», իսկ ստորագրման պաշտոնական արարողություն տեղի չի ունենա, ինչպես հաղորդվել էր։
Իսկ ի՞նչ է ենթադրում 14 կետից բաղկացած հուշագիրը։ Դրանով պատերազմն անհապաղ դադարեցվում է բոլոր ճակատներում, այդ թվում՝ Լիբանանում։ Կողմերը պարտավորվում են հաջորդ 60 օրում շարունակել բանակցությունները՝ վերջնական համաձայնության հասնելու համար։ Այս ժամկետը կարող է երկարաձգվել փոխադարձ համաձայնությամբ։
Ըստ հուշագրի՝ ԱՄՆ-ն 30 օրում վերացնում է Իրանի ծովային շրջափակումը, Իրանը վերաբացում է Հորմուզը և 60-օրյա բանակցությունների ընթացքում գումար չի գանձում նեղուցով անցնելու համար, ԱՄՆ-ն տարածաշրջանի գործընկերների հետ ստեղծում է 300 միլիարդ դոլարի հիմնադրամ՝ Իրանի վերակառուցման և տնտեսական զարգացման համար, Իրանի դեմ բոլոր պատժամիջոցները հանվում են, Իրանն էլ պարտավորվում է միջուկային զենք չստեղծել, հարստացված ուրանն էլ ոչնչացնել ԱՄՆ-ի օգնությամբ։
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային ասել է, որ միջուկային ծրագրի հարցն այս փուլում չի քննարկվելու։
«Ինչպես հիշում եք, հենց սկզբից մենք շեշտել ենք, որ այս փուլում չենք քննարկելու միջուկային հարցը։ Համաձայնեցված էր, որ մեր ուշադրության կենտրոնում կլինի պատերազմն ավարտելը, և մենք կատարեցինք այդ առաջադրանքը»,- ասել է Էսմայիլ Բաղային։
Իրանի գլխավոր բանակցող Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն իր հերթին հայտարարել է, որ Թեհրանը դեռ չի վստահում Վաշինգտոնին և մատը ձգանի վրա է պահում։ «Եվ եթե թշնամին չհասկանա տրամաբանության լեզուն, մենք կրկին կդիմենք ուժի լեզվին»,- Fars հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում ասել է նա։
Խորհրդարանի խոսնակը պնդել է, որ Իրանն ինքնիշխան իրավունք ունի Հորմուզի նկատմամբ։ Ու եթե նախկինում Թեհրանը պնդում էր, որ նեղուցով անցնելու համար վճար կգանձի, ապա Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ բանակցություններից հետո նեղուցով անցնելու սպասարկման համար վճար կգանձի։ Ըստ նրա՝ բանակցությունների արդյունքում Իրանն ստացել է այն, ինչ ցանկանում էր։
«Տեսեք, այն ամենը, ինչ մենք ուզում էինք ստանալ ռազմական գործողությունների միջոցով, մենք դրանից մի քանի անգամ ավելին ստացանք բանակցությունների միջոցով»,- նշել է Ղալիբաֆը։
ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ կլինի վերսկսել ռազմական գործողությունները և վերականգնել Իրանի ծովային շրջափակումը, եթե Իրանը չկատարի իր պարտավորությունները։
Երեկ էլ Դոնալդ Թրամփն էր սպառնացել վերսկսել հարվածները, եթե Իրանը խախտի պայմանավորվածությունները։ «Մենք նրանց գրողի ծոցը կուղարկենք ռմբակոծություններով, եթե խախտեն համաձայնագիրը։ Ես չեմ ցանկանում, որ դա տեղի ունենա։ Ուզում եմ, որ նրանք հարգեն համաձայնագիրը»,- Ֆրանսիայում Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի ժամանակ հայտարարել էր նա։
Չնայած ստորագրված համաձայնագրին՝ լիբանանյան լրատվամիջոցները հայտնում են, որ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարվածները երկրի հարավին։ Կա առնվազն մեկ զոհ, երկու վիրավոր։
Իրանի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ եթե Իսրայելը շարունակի մնալ Լիբանանում, դա համաձայնագրի խախտում կհամարվի։