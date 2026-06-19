Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Այսօր նախատեսված ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները տեղի չեն ունենա

Թեհրան, Իրան
Թեհրան, Իրան

Միացյալ Նահանգների և Իրանի միջև այսօր Շվեյցարիայի Բուրգենշտոկ լեռնային հանգստավայրում նախատեսված բանակցությունները չեն կայանա, հայտնել է Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։

Ավելի վաղ Սպիտակ տնից հայտնել էին, որ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցը Բուրգենշտոկ հետաձգվել է՝ «լոգիստիկ» խնդիրների պատճառով։

Իրանական լրատվամիջոցներն էլ գրել էին, որ Թեհրանն է հետաձգել իր պատվիրակության այցը Շվեյցարիա՝ Լիբանանի վրա Իսրայելի շարունակվող հարձակումների պատճառով։

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև պատերազմին վերջ դնող փոխըմբռնման հուշագիրը նախօրեին թվային ձևաչափով ստորագրել էին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը։ Փաստաթուղթը 60 օր է նախատեսում վերջնական համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար։

Հուշագրով հրադադար պետք է հաստատվի նաև Լիբանանում։


XS
SM
MD
LG