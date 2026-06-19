Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսրայելի բանակը կմնա Լիբանանում «այնքան, որքան անհրաժեշտ է». Նեթանյահու

Իսրայելական զորքերը կմնան Լիբանանում «այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է», այսօր հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն՝ խոստանալով Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլա»-ին «ծանր գին» վճարել իր հարձակումների համար։

«Իսրայելը չի հանդուրժի մեր զինվորների կամ մեր տարածքի վրա հարձակումներ և շատ ծանր գին կպահանջի «Հեզբոլա»-ից այդ հարձակումների համար»,- հայտարարել է Բենյամին Նեթանյահուն՝ Լիբանանում չորս իսրայելցի զինծառայողների զոհվելու մասին հայտարարությունից հետո։

«Իսրայելը կմնա հարավային Լիբանանում գտնվող անվտանգության գոտում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է հյուսիսային համայնքների պաշտպանությունն ապահովելու համար»,- հավելել է Նեթանյահուն:

Պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը նույնպես հայտարարել էր, որ զինված ուժերը կմնան Լիբանանում՝ հավելելով, որ ցանկացած հարձակման «ուժգին» պատասխան լինի:

XS
SM
MD
LG