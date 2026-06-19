Իսրայելի բանակը կմնա Լիբանանում «այնքան, որքան անհրաժեշտ է». Նեթանյահու

Իսրայելական զորքերը կմնան Լիբանանում «այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է», այսօր հայտարարել է վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն՝ խոստանալով Իրանի կողմից աջակցվող «Հեզբոլա»-ին «ծանր գին» վճարել իր հարձակումների համար։
«Իսրայելը չի հանդուրժի մեր զինվորների կամ մեր տարածքի վրա հարձակումներ և շատ ծանր գին կպահանջի «Հեզբոլա»-ից այդ հարձակումների համար»,- հայտարարել է Բենյամին Նեթանյահուն՝ Լիբանանում չորս իսրայելցի զինծառայողների զոհվելու մասին հայտարարությունից հետո։
«Իսրայելը կմնա հարավային Լիբանանում գտնվող անվտանգության գոտում այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է հյուսիսային համայնքների պաշտպանությունն ապահովելու համար»,- հավելել է Նեթանյահուն:
Պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը նույնպես հայտարարել էր, որ զինված ուժերը կմնան Լիբանանում՝ հավելելով, որ ցանկացած հարձակման «ուժգին» պատասխան լինի: