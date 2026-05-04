Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Փաշինյանն ու Զելենսկին քննարկել են երկկողմ փոխգործակցության զարգացման հեռանկարները

Լրացված

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քննարկել են Հայաստան-Ուկրաինա երկկողմ փոխգործակցության զարգացման հեռանկարները:

Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպմանը նրանք ընդգծել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում համագործակցության խորացման կարևորությունը:

Փաշինյանն ու Զելենսկին անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային և գլոբալ զարգացումներին՝ ընդգծելով կայուն և տևական խաղաղության առաջմղման անհրաժեշտությունը։

«Լավ հանդիպում ունեցա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սա Ուկրաինայի նախագահի առաջին այցն է Հայաստան վերջին 24 տարվա ընթացքում։ Կարևոր է, որ մենք վերսկսենք մեր երկրների միջև ակտիվ երկխոսությունը։ Մենք քննարկեցինք տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը և անվտանգության մարտահրավերներն ու սպառնալիքները։ Ես տեղեկացրեցի իրական խաղաղության հասնելու դիվանագիտական աշխատանքի մասին», - X-ում գրել է Զելենսկին։

Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ Փաշինյանի հետ խոսել են նաև տնտեսական գործընկերության զարգացման մասին. «Ես առաջարկեցի վերսկսել Տնտեսական համագործակցության միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի աշխատանքը և դրա հաջորդ նիստն անցկացնել այս տարի Կիևում»։

Այսօր ավելի վաղ քննարկում են ունեցել նաև Հայաստանի և Ուկրաինայի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Անդրիյ Սիբիհան:

XS
SM
MD
LG