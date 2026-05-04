Ամռանը Պուտինը կորոշի՝ ընդայլնել պատերազմը, թե անցնել դիվանագիտությանը. Զելենսկի

Մենք պետք է Պուտինին մղենք դեպի դիվանագիտություն, այսօր Երևանում՝ Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը, ով առաջին անգամ է Հայաստանում:
«Այս ամռանը Պուտինը պիտի որոշի, թե ինչ է անելու՝ ավելի է ընդլայնելու պատերազմը, թե անցնելու է դիվանագիտությանը», - ասել է Վլադիմիր Զելենսկին՝ կոչ անելով եվրոպացի առաջնորդներին առաջ մղել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հերթական փաթեթը, որն ուղղված կլինի ռուսական նավթարդյունաբերության, ռազմարդյունաբերության ու բանկերի դեմ:
Խոսելով Մոսկվայում մայիսի 9-ին առանց ռազմական տեխնիկայի նախատեսված շքերթի մասին՝ Զելենսկին ասել է. - «Առաջին անգամ է, որ նրանք չեն կարողանում ռազմական տեխնիկայով անցկացնել շքերթը, որովհետև վախենում են, որ դրոնները կբզզան Կարմիր հրապարակի վերևում: Սա նշանակում է, որ նրանք հիմա ուժեղ չեն, այդ պատճառով մենք պետք է շարունակենք ճնշումը՝ պատժամիջոցների միջոցով»: