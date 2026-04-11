Հայտարարվել է Դավիթ Մինասյանի գործով նախաքննության ավարտի մասին. փաստաբան

Միջադեպը Երևանի Սուրբ Աննա եկեղեցում, 29-ը ապրիլի, 2026թ.

«Քիչ առաջ, ոչ աշխատանքային օրով, Դավիթ Մինասյանի գործով վարույթն իրականացնող մարմինը հայտարարեց նախաքննության ավարտի մասին», - ժամը 13:30-ի սահմաններում Ֆեյսբուքում գրել է 18-ամյա պատանու փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանը:

«Այս գործողությունը վկայում է այն մասին, որ նրանց նպատակն է կանխելու ապրիլի 17-ին վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ Դավիթ Մինասյանին ազատ արձակելու հնարավորությունը», - պնդում է փաստաբանը:

Կալանավորված Դավիթը մեղադրվում է խուլիգանության և վարչապետի նկատմամբ բռնության, գրավով ազատ արձակված երկվորյակ եղբայրը՝ օժանդակելու, իսկ հասարակական գործիչ Գևորգ Գևորգյանը՝ այս ամենը կազմակերպելու հոդվածներով:

Փաստաբանը երկու օր առաջ հրապարակել է բժշկական հետազոտությունների արդյունքը՝ Ծաղկազարդի պատարագին Սուրբ Աննա եկեղեցում վարչապետի անվտանգության աշխատողի հարվածից հետո վայր ընկած Դավիթ Մինասյանն ուղեցի ցնցում է ստացել, փակ գանգուղեղային տրավմա ունի:

Գլխավոր դատախազությունը մերժել է մոտ երկու շաբաթ անազատության մեջ գտնվող 18-ամյա պատանուն ազատ արձակել կալանքից:

