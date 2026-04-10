Գլխավոր դատախազը չի փոխել 18-ամյա Դավիթ Մինասյանի կալանքը

Գլխավոր դատախազը մերժել է կիրառել իր բացառիկ լիազորությունն ու փոխել 18-ամյա Դավիթ Մինասյանի կալանքը: Այս մասին «Ազատությանը» փոխանցեց փասաբան Լուսինե Մարտիրոսյանը:
Փաստաբանը երեկ հրապարակեց բժշկական հետազոտությունների արդյունքը՝ Ծաղկազարդի պատարագին Սուրբ Աննա եկեղեցում վարչապետի անվտանգության աշխատողի հարվածից հետո վայր ընկած Դավիթ Մինասյանն ուղեցի ցնցում է ստացել, փակ գանգուղեղային տրավմա ունի:
Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը երեկ հրաժարվեց ընդունել 18-ամյա տղային ազատ արձակելու պահանջով հավաքված քաղաքացիներին։ Աննա Վարդապետյանը ո՛չ ներքև իջավ, ո՛չ էլ որևէ մեկին ուղարկեց՝ լսելու 150 քաղաքացիների ստորագրությամբ նամակի հեղինակներին:
Սուրբ Աննա եկեղեցում պատարագի մասնակցող երկվորյակ եղբայրները ձերբակալվեցին վարչապետի չհայտարարված այցից հետո։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են նրա անվտանգության աշխատակիցները, ճանապարհ բացելիս հրմշտում մարդկանց, այդ թվում՝ եղբայրներին։ Հրմշտոցի դեմ բողոքած և վարչապետի ուղղությամբ ձեռքը բարձրացրած Դավիթին անվտանգության աշխատողը բռունցքով հարվածել էր, ինչից պատանին վայր էր ընկել։
Կալանավորված Դավիթը մեղադրվում է խուլիգանության և վարչապետի նկատմամբ բռնության, գրավով ազատ արձակված եղբայրը՝ օժանդակելու, իսկ հասարակական գործիչ Գևորգ Գևորգյանը՝ այս ամենը կազմակերպելու հոդվածներով: