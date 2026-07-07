Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում 1/8-ի վերջին խաղերն են

Շվեյցարիա-Կոլումբիա և Արգենտինա-Եգիպտոս հանդիպումներով այսօր կավարտվի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 1/8 եզրափակիչը: Հաղթող թիմերը հուլիսի 12-ին կհանդիպեն քառորդ եզրափակիչում:
Երեկ Իսպանիայի հավաքականը 1:0 հաշվով առավելության հասավ Պորտուգալիայի ընտրանու նկատմամբ, Բելգիայի հավաքականը 4:1 հաշվով հաղթեց ԱՄՆ թիմին: Իսպանացիները և բելգիացիները քառորդ եզրափակիչում կհանդիպեն հուլիսի 10-ին:
Քառորդ եզրափակիչի Ֆրանսիա-Մարոկկո և Նորվեգիա-Անգլիա խաղերը ևս կկայանան համապատասխանաբար հուլիսի 10-ին և 12-ին:
Առաջնության կիսաեզրափակիչ խաղերը կանցկացվեն հուլիսի 14-ին և 15-ին, եզրափակիչը՝ հուլիսի 19-ին:
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ