Իրանը շնորհակալական նամակ է թողել Լոս Անջելեսի հանդերձարանում՝ Բելգիայի հետ ոչ-ոքիից հետո

Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նախօրեին SoFi մարզադաշտի հանդերձարանում հաղորդագրություն է թողել՝ շնորհակալություն հայտնելով Լոս Անջելեսին ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնության ժամանակ հյուրընկալության համար և նշել, որ իրենք արժանապատվորեն են հեռանում Բելգիայի հետ 0-0 ոչ-ոքիից հետո, որը պահպանեց նրանց փլեյ-օֆֆ դուրս գալու հնարավորությունները:
Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը Աշխարհի առաջնության ընթացքում խաղերին մասնակցելու համար պետք է մեկնեն Միացյալ Նահանգներ յուրաքանչյուր հանդիպումից մեկ օր առաջ, ապա խաղից հետո լքեն երկիրը: Բացի այդ, Իրանի թիմի մի շարք անձնակազմի անդամների և պաշտոնյաների մուտքը ԱՄՆ արգելված է կամ նրանց վիզաները չեն հաստատվել։ Հաղորդվում է, որ որոշ սահմանափակումների մեղմացման վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են։
«Շնորհակալություն Լոս Անջելես ձեր հյուրընկալության համար։ Մենք Լոս Անջելես եկանք հպարտությամբ, մրցեցինք պատվով և մեկնեցինք արժանապատվորեն»,- ասված է նամակում:
Ֆուտբոլիստները նաև շնորհակալություն են հայտնել իրանցի երկրպագուներին, ովքեր երկու խաղերի ընթացքում իրենց «սիրտը, ձայնը և հոգին» նվիրեցին թիմին և ավարտվեց բոլոր ազգերի միջև խաղաղության, հարգանքի և բարեկամության կոչով։