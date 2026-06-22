Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Սպորտ

Իրանը շնորհակալական նամակ է թողել Լոս Անջելեսի հանդերձարանում՝ Բելգիայի հետ ոչ-ոքիից հետո

Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նախօրեին SoFi մարզադաշտի հանդերձարանում հաղորդագրություն է թողել՝ շնորհակալություն հայտնելով Լոս Անջելեսին ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնության ժամանակ հյուրընկալության համար և նշել, որ իրենք արժանապատվորեն են հեռանում Բելգիայի հետ 0-0 ոչ-ոքիից հետո, որը պահպանեց նրանց փլեյ-օֆֆ դուրս գալու հնարավորությունները:

Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կողմից թողնված ձեռագիր հաղորդագրությունը, որով շնորհակալություն են հայտնում Լոս Անջելեսին Աշխարհի առաջնության ժամանակ հյուրընկալության համար։
Իրանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի կողմից թողնված ձեռագիր հաղորդագրությունը, որով շնորհակալություն են հայտնում Լոս Անջելեսին Աշխարհի առաջնության ժամանակ հյուրընկալության համար։

Իրանի ֆուտբոլի հավաքականը Աշխարհի առաջնության ընթացքում խաղերին մասնակցելու համար պետք է մեկնեն Միացյալ Նահանգներ յուրաքանչյուր հանդիպումից մեկ օր առաջ, ապա խաղից հետո լքեն երկիրը: Բացի այդ, Իրանի թիմի մի շարք անձնակազմի անդամների և պաշտոնյաների մուտքը ԱՄՆ արգելված է կամ նրանց վիզաները չեն հաստատվել։ Հաղորդվում է, որ որոշ սահմանափակումների մեղմացման վերաբերյալ քննարկումները շարունակվում են։

«Շնորհակալություն Լոս Անջելես ձեր հյուրընկալության համար։ Մենք Լոս Անջելես եկանք հպարտությամբ, մրցեցինք պատվով և մեկնեցինք արժանապատվորեն»,- ասված է նամակում:

Ֆուտբոլիստները նաև շնորհակալություն են հայտնել իրանցի երկրպագուներին, ովքեր երկու խաղերի ընթացքում իրենց «սիրտը, ձայնը և հոգին» նվիրեցին թիմին և ավարտվեց բոլոր ազգերի միջև խաղաղության, հարգանքի և բարեկամության կոչով։

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG