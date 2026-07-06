ՖԻՖԱ-ի նախագահ. Թրամփի զանգը չի ազդել ամերիկացի հարձակվողի որակազրկումը կասեցնելու որոշման վրա

ՖԻՖԱ-ի նախագահը հայտարարել է, թե ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի զանգը ոչ մի կերպ չի ազդել ամերիկացի հարձակվող Ֆոլարին Բալոգունի որակազրկումը կասեցնելու որոշման վրա, ինչի դեմ Բելգիան բողոքարկում է ներկայացրել։
«ՖԻՖԱ-ի դատական մարմինները անկախ են», - պնդել է Ջաննի Ինֆանտինոն, հավելելով, թե նույնն է ասել նաև Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ։
«Ես բացատրեցի, որ գործը պատշաճ կերպով կլուծվի իրավասու մարմինների կողմից։ Այսպես է գործում ՖԻՖԱ-ի համակարգը, և սա սկզբունք է, որը ես միշտ կպահպանեմ», - նշել է նա։
24-ամյա ամերիկացի ֆուտբոլիստը Բոսնիա-Հերցեգովինայի հետ խաղի ժամանակ կարմիր քրատ էր ստացել՝ բոսնիացիների պաշտպան Թարիկ Մուհամերովիչի ոտքին հարվածելու համար և պետք է բաց թողներ առնվազն մեկ հանդիպում։ ՖԻՖԱ-ի Կարգապահական կոմիտեն, սակայն, երեկ հայտարարեց, թե մեկ խաղի որակազրկումը փոխարինում է մեկ տարվա փորձաշրջանով:
Լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ այդ որոշումը կայացվել էր Թրամփի հեռախոսազանգից հետո։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել էր, որ խնդրել է ՖԻՖԱ-ի նախագահին վերանայել պատժամիջոցը։
«Ես միայն խնդրել եմ վերանայել այդ որոշումը, քանի որ չեմ կարծում, որ նա խախտում էր արել», - ասել է Թրամփը։
ՈՒԵՖԱ-ն հայտարարել է, որ ՖԻՖԱ-ն հատել է «կարմիր գիծը։ «Ֆուտբոլը, ինչպես ցանկացած այլ սպորտաձև, հիմնված է կանոնների վրա, որոնք արդար, ազնիվ և թափանցիկ մրցակցության հիմքն են։ Երբեմն կանոնները կարող են մեկնաբանվել։ Այս դեպքում՝ ոչ», - հայտարարել է եվրոպական կառավարող մարմինը։
ՖԻՖԱ-ի նախկին նախագահ Յոզեֆ Բլատերն էլ պնդել է՝ «կարմիր քարտերը չեն չեղարկվում քաղաքական հեռախոսազանգերով, ֆուտբոլը երբեք չպետք է դառնա քաղաքական իշխանության խաղահրապարակ»։
Չնայած քննադատություններին՝ Ֆոլարին Բալոգունը կեսգիշերն անց խաղադաշտ դուրս կգա ԱՄՆ հավաքականի կազմում՝ 1/8-րդում ուժերը չափելով Բելգիայի հետ։