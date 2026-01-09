Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԱՄՆ Սենատը հավանություն է տվել Վենեսուելայում Թրամփի ռազմական լիազորությունները սահմանափակող օրինագծին

ԱՄՆ Սենատը ընթացակարգային բանաձև է ընդունել, որը կարգելի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմին հետագա ռազմական գործողություններ ձեռնարկել Վենեսուելայի դեմ՝ առանց Կոնգրեսի թույլտվության։

52 սենատոր կողմ է քվեարկել փաստաթղթին, 47-ը՝ դեմ: Բանաձևն առաջ մղելու օգտին քվեարկեցին նաև հանրապետական նախագահի մի քանի կուսակիցներ:

ԱՄՆ իրավապահների հատուկ գործողության ժամանակ անցած շաբաթավերջին Կարակասում ձերբակալվեց և ԱՄՆ տեղափոխվեց Նիկոլաս Մադուրոն:

«ԱՄՆ-ն ձերբակալել է թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մեջ ներգրավված մի անձի, որն այժմ դատարանի առաջ է կանգնելու ԱՄՆ-ում՝ օրենքի գերակայության համաձայն, մեր ժողովրդի դեմ 15 տարի շարունակ կատարած հանցագործությունների համար», - հայտարարել է ՄԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայք Ուոլցը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Գուտերեշը մտահոգություն է հայտնել Վենեսուելայում անկայունության հնարավոր աճի վերաբերյալ

ԱՄՆ-ը չի նախատեսում օկուպացնել Վենեսուելան․ հանրապետական օրենսդիրներ

Թրամփ. Ռոդրիգեսը կարող է շատ ավելի մեծ գին վճարել, քան Մադուրոն, եթե չանի այն, ինչ ճիշտ է

ԵՄ 26 երկիր զսպվածության և Վենեսուելայի շուրջ նոր ճգնաժամից խուսափելու կոչ է արել

Թրամփը մտադիր է վերահսկողության տակ վերցնել Վենեսուելայի նավթային ոլորտը. WSJ

Մոսկվան Վաշինգտոնին մեղադրում է երկկողմ հարաբերություններում լարվածություն ստեղծելու մեջ

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG