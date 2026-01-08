Մատչելիության հղումներ

Միջազգային

Թրամփը մտադիր է վերահսկողության տակ վերցնել Վենեսուելայի նավթային ոլորտը. WSJ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, արխիվ
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, արխիվ

Վենեսուելայի նախագահին տիկնոջ հետ հատուկ գործողությամբ ձերբակալելուց ու ԱՄՆ տեղափոխելուց հետո ԱՄՆ նախագահը մտադիր է վերահսկողության տակ վերցնել երկրի նավթային ոլորտը, տեղեկացնում է The Wall Street Journal-ը:

Ըստ ամերիկյան պարբերականի՝ Դոնալդ Թրամփը օգնականների հետ հարցը քննարկելիս ասել է, որ եթե իրենք կառավարեն ոլորտը, կկարողանան նավթի գինը նվազեցնել մինչև 50 դոլար մեկ բարելի համար:

Ըստ խնդրին ծանոթ աղբյուրի՝ Թրամփի ծրագրով նախատեսվում է, որ ԱՄՆ-ն որոշակի վերահսկողություն կստանա նավթային պաշարներով աշխարհի առաջատար Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերության նկատմամբ և կզբաղվի արդյունահանվող նավթի մեծ մասի գնմամբ ու վաճառքով:

The New York Times-ին տված հարցազրույցում էլ Թրամփն ասել է, որ ԱՄՆ կողմից Վենեսուելայի վերահսկողությունը կարող է շատ երկար տևել, նույնիսկ տարիներ, սակայն որևէ հանձնառություն չի ստանձնել երկրում նոր ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ:

«Մենք Վենեսուելան կվերականգնենք շատ շահավետ ձևով։ Մենք ենք օգտագործել նավթ և վերցնելու ենք նավթ: Մենք իջեցնում ենք նավթի գինը և ստացված գումարը տալու ենք Վենեսուելային, որը դրա կարիքը չափազանց շատ ունի», - հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:

ԱՄՆ-ն, որն արդեն մոտ մեկ ամիս արգելում է Վենեսուելայից նավթի արտահանումը, երեքշաբթի հայտարարել էր գործարքի մասին, որով Վենեսուելան մինչև 2 միլիարդ դոլարի նավթ կարտահանի ԱՄՆ:

Երեկ էլ Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերությունը հայտարարեց, որ առաջընթաց է գրանցում ԱՄՆ-ի հետ նավթի վաճառքի շուրջ բանակցություններում: Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամը Reuters-ին ասել է, որ ԱՄՆ-ն ստիպված կլինի նավթը գնել միջազգային գնով։

Մադուրոյի ձերբակալումից հետո նախագահի պարտականություններն ստանձնած Դելսի Ռոդրիգեսը հայտարարել է, որ երկիրը բաց է այլ երկրների հետ էներգետիկ գործընկերության համար:

«Վենեսուելան բաց է էներգետիկ հարաբերությունների համար, երբ բոլոր կողմերն են շահում, երբ տնտեսական համագործակցությունը հստակ սահմանված է առևտրային պայմանագրերում: Սա է մեր դիրքորոշումը և մեր էներգետիկ հարաբերությունների բազմազանությունը», - ասել է Ռոդրիգեսը:

Վենեսուելան նավթային շրջափակման մեջ պահելու գործողությունների շրջանակում ԱՄՆ-ն երեկ Ատլանտյան օվկիանոսում ռուսական ստվերային նավատորմի լցանավ է կալանել, որը, ըստ ամերիկյան կողմի, օգտագործվում էր Վենեսուելայում արդյունահանված նավթի տեղափոխման համար: Ռուսաստանը քննադատել է նավի կալանումը:

Վենեսուելան հարավամերիկյան միակ երկիրը չէ, որ հայտնվել է ԱՄՆ խոշորացույցի տակ: Ավելի վաղ Թրամփը ռազմական գործողությամբ էր սպառնացել Կոլումբիային, որին պարբերաբար մեղադրել է ԱՄՆ թմրանյութեր ներմուծելու համար: Երեկ էլ երկրորդ պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ հեռախոսով խոսել է այդ երկրի նախագահի հետ և հրավիրել Սպիտակ տուն: Թե երբ տեղի կունենա հանդիպումը, Թրամփը չի նշել:

Հեռախոսազրույցից հետո Գուստավո Պետրոն Բոգոտայի գլխավոր հրապարակում հավաքված աջակիցներին ասել է, որ ընդունել է Թրամփի հրավերը:

«Խաղաղությունը ձեռք է բերվում երկխոսության միջոցով, և դրա համար ընդունում եմ բանակցելու՝ նախագահ Թրամփի առաջարկը։ Տեսնենք, թե ինչ դուրս կգա դրանից։ Ես կշարունակեմ պնդել, որ դաշինքը հնարավոր է մաքուր էներգիայի ոլորտում, քանի որ այն բերում է խաղաղություն, կյանք և սեր», - հայտարարել է Կոլումբիայի նախագահը:

Պետրոյի աջակիցները Թրամփի դեմ ցույց են արել նաև Կուկուտա քաղաքում: Ակցիային մասնակցել են նաև վենեսուելացիներ, որոնցից մի քանիսը պարզել են Նիկոլաս Մադուրոյի և Վնեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսի լուսանկարները: Ցուցարարներից մեկն էլ անկախության հերոս Սիմոն Բոլիվարի կերպարով է ներկայացել, որը խորհրդանշում է դիմադրությունն ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգին։ Միգել Անխել Ռոդրիգեսը քննադատել է Մադուրոյի ձերբակալումը:

«Անկախ նրանից՝ համաձայն եք, թե ոչ նրա մտածելակերպի հետ, նա կատարում է պետությունը ղեկավարելու իր առաքելությունը: Ու եթե նրանք առևանգում են ձեր նախագահին, նրանք առևանգում են ամբողջ հայրենիքը», - հայտարարել է ցուցարարը:

