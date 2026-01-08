Թրամփը մտադիր է վերահսկողության տակ վերցնել Վենեսուելայի նավթային ոլորտը. WSJ

Վենեսուելայի նախագահին տիկնոջ հետ հատուկ գործողությամբ ձերբակալելուց ու ԱՄՆ տեղափոխելուց հետո ԱՄՆ նախագահը մտադիր է վերահսկողության տակ վերցնել երկրի նավթային ոլորտը, տեղեկացնում է The Wall Street Journal-ը:
Ըստ ամերիկյան պարբերականի՝ Դոնալդ Թրամփը օգնականների հետ հարցը քննարկելիս ասել է, որ եթե իրենք կառավարեն ոլորտը, կկարողանան նավթի գինը նվազեցնել մինչև 50 դոլար մեկ բարելի համար:
Ըստ խնդրին ծանոթ աղբյուրի՝ Թրամփի ծրագրով նախատեսվում է, որ ԱՄՆ-ն որոշակի վերահսկողություն կստանա նավթային պաշարներով աշխարհի առաջատար Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերության նկատմամբ և կզբաղվի արդյունահանվող նավթի մեծ մասի գնմամբ ու վաճառքով:
The New York Times-ին տված հարցազրույցում էլ Թրամփն ասել է, որ ԱՄՆ կողմից Վենեսուելայի վերահսկողությունը կարող է շատ երկար տևել, նույնիսկ տարիներ, սակայն որևէ հանձնառություն չի ստանձնել երկրում նոր ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ:
«Մենք Վենեսուելան կվերականգնենք շատ շահավետ ձևով։ Մենք ենք օգտագործել նավթ և վերցնելու ենք նավթ: Մենք իջեցնում ենք նավթի գինը և ստացված գումարը տալու ենք Վենեսուելային, որը դրա կարիքը չափազանց շատ ունի», - հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը:
ԱՄՆ-ն, որն արդեն մոտ մեկ ամիս արգելում է Վենեսուելայից նավթի արտահանումը, երեքշաբթի հայտարարել էր գործարքի մասին, որով Վենեսուելան մինչև 2 միլիարդ դոլարի նավթ կարտահանի ԱՄՆ:
Երեկ էլ Վենեսուելայի պետական նավթային ընկերությունը հայտարարեց, որ առաջընթաց է գրանցում ԱՄՆ-ի հետ նավթի վաճառքի շուրջ բանակցություններում: Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամը Reuters-ին ասել է, որ ԱՄՆ-ն ստիպված կլինի նավթը գնել միջազգային գնով։
Մադուրոյի ձերբակալումից հետո նախագահի պարտականություններն ստանձնած Դելսի Ռոդրիգեսը հայտարարել է, որ երկիրը բաց է այլ երկրների հետ էներգետիկ գործընկերության համար:
«Վենեսուելան բաց է էներգետիկ հարաբերությունների համար, երբ բոլոր կողմերն են շահում, երբ տնտեսական համագործակցությունը հստակ սահմանված է առևտրային պայմանագրերում: Սա է մեր դիրքորոշումը և մեր էներգետիկ հարաբերությունների բազմազանությունը», - ասել է Ռոդրիգեսը:
Վենեսուելան նավթային շրջափակման մեջ պահելու գործողությունների շրջանակում ԱՄՆ-ն երեկ Ատլանտյան օվկիանոսում ռուսական ստվերային նավատորմի լցանավ է կալանել, որը, ըստ ամերիկյան կողմի, օգտագործվում էր Վենեսուելայում արդյունահանված նավթի տեղափոխման համար: Ռուսաստանը քննադատել է նավի կալանումը:
Վենեսուելան հարավամերիկյան միակ երկիրը չէ, որ հայտնվել է ԱՄՆ խոշորացույցի տակ: Ավելի վաղ Թրամփը ռազմական գործողությամբ էր սպառնացել Կոլումբիային, որին պարբերաբար մեղադրել է ԱՄՆ թմրանյութեր ներմուծելու համար: Երեկ էլ երկրորդ պաշտոնավարման ընթացքում առաջին անգամ հեռախոսով խոսել է այդ երկրի նախագահի հետ և հրավիրել Սպիտակ տուն: Թե երբ տեղի կունենա հանդիպումը, Թրամփը չի նշել:
Հեռախոսազրույցից հետո Գուստավո Պետրոն Բոգոտայի գլխավոր հրապարակում հավաքված աջակիցներին ասել է, որ ընդունել է Թրամփի հրավերը:
«Խաղաղությունը ձեռք է բերվում երկխոսության միջոցով, և դրա համար ընդունում եմ բանակցելու՝ նախագահ Թրամփի առաջարկը։ Տեսնենք, թե ինչ դուրս կգա դրանից։ Ես կշարունակեմ պնդել, որ դաշինքը հնարավոր է մաքուր էներգիայի ոլորտում, քանի որ այն բերում է խաղաղություն, կյանք և սեր», - հայտարարել է Կոլումբիայի նախագահը:
Պետրոյի աջակիցները Թրամփի դեմ ցույց են արել նաև Կուկուտա քաղաքում: Ակցիային մասնակցել են նաև վենեսուելացիներ, որոնցից մի քանիսը պարզել են Նիկոլաս Մադուրոյի և Վնեսուելայի նախկին նախագահ Ուգո Չավեսի լուսանկարները: Ցուցարարներից մեկն էլ անկախության հերոս Սիմոն Բոլիվարի կերպարով է ներկայացել, որը խորհրդանշում է դիմադրությունն ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգին։ Միգել Անխել Ռոդրիգեսը քննադատել է Մադուրոյի ձերբակալումը:
«Անկախ նրանից՝ համաձայն եք, թե ոչ նրա մտածելակերպի հետ, նա կատարում է պետությունը ղեկավարելու իր առաքելությունը: Ու եթե նրանք առևանգում են ձեր նախագահին, նրանք առևանգում են ամբողջ հայրենիքը», - հայտարարել է ցուցարարը: