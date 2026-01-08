ԱՄՆ-ն խորապես մտահոգված է Հալեպում մարտական ​​գործողություններով. դեսպան

Միացյալ Նահանգները կոչ է արել դադարեցնել Սիրիայի կառավարական զորքերի և քուրդ զինյալների միջև բախումները Հալեպ քաղաքում՝ հայտարարելով, որ խորապես մտահոգված է իրավիճակով։
Սիրիայի հարցերով Թրամփի հատուկ բանագնաց Թոմ Բարաքը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները պատրաստ են օգնել կողմերի միջև լարվածության թուլացման ջանքերին:
«Մենք կոչ ենք անում Սիրիայի կառավարությանը, «Սիրիական դեմոկրատական ուժերին» (SDF), քրդերի կողմից կառավարվող տարածքների տեղական իշխանություններին և տեղում գտնվող բոլոր զինված ուժերին, դադարեցնել ռազմական գործողությունները, անհապաղ նվազեցնել լարվածությունը և պարտավորվել լարվածության թուլացմանը», - X-ում արված գրառմամբ ասել է դեսպանը:
Սիրիայում շարունակվող բախումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան մեկ տասնյակ մարդ, հազարավոր մարդիկ լքել են տարածքը։ Խանութները, համալսարանները և դպրոցները շարունակում են փակ մնալ։ Դամասկոսը պահանջում է ինքնավարության ձգտող քրդերից վայր դնել զենքն ու ինտերգրվել Սիրիայի բանակին, ինչի մասին կողմերը համաձայնագիր էին ստորագրել անցած մարտին։ Պայմանավորվածությունը, սակայն, իրականություն չի դարձել՝ մի շարք տարաձայնությունների պատճառով։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երեկ կոչ է արել կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և արագ վերսկսել մարտյան համաձայնագրի իրականացման բանակցությունները։
Սիրիական նոր կառավարության դաշնակից Թուրքիան հայտարարել է, որ պատրաստ է աջակցել Սիրիայի կառավարությանը քուրդ զինյալների դեմ պայքարում, եթե Դամասկոսը օգնություն խնդրի։