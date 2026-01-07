Մատչելիության հղումներ

Հալեպում ապրող հայ․ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ներքնասրահը ծառայում է որպես ապաստան հայերի համար

Հալեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ներքնասրահը հասանելի է հայ բնակչության համար՝ որպես ապաստան, «Ազատության» հետ զրույցում հայտնեցի տեղի հայերից Անի Պողիկյանը:

«Եթե բժշկության կարիք լինի, որևէ մեկը վիրավորվի Օգնության խաչը, դրամանատունը կտրամադրի օգնություն» - ասաց Նա:

Հայերի շրջանում տուժածների մասին չի հաղորդվել:

Հալեպում բախումների ֆոինին ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունը հայտարարել է, որ շարունակում է իր գործունեությունը՝ ծառայություններ մատուցելով ՀՀ և օտարերկրյա քաղաքացիներին:

Հալեպում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է առնվազն չորս մարդ, ևս մի քանիսը վիրավորվել են, հաղորդել են պետական լրատվամիջոցները: Բախումներ ընթանում են կառավարական և քրդերի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի միջև:


