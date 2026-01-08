Մատչելիության հղումներ

Միջազգային

Հալեպահայերի տների վրա հրասանդեր են ընկել, տուժածներ չկան. Սիրիայում հայազգի պատգամավոր

Հալեպահայերի տների վրա հրասանդեր են ընկել, վնասները նյութական են, տուժածներ չկան, «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Մարիա Գաբրիելյանը:

«Սիրական բանակի կողմից տրված ժամկետն ավարտվեց ու սկսեցին կրակոցները, մի քանի վայրկյանում հանկարծ փողոցն ամայանում է: Դուրս գալն արգելված չէ, ազատ են մարդիկ», - նշեց նա:

Ընդգծելով, որ իրավիճակը լարված է, Սիրիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավորը նշեց. «Հայ համայնքը հայտարարել է, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ներքնասրահը պատրաստ է ընդունել մեր հայրենակիցներին. ով զգում է, որ ապահով չէ, կարող է դիմել ու ապաստարան գտնել այնտեղ: Դարմանատունը բաց է առողջական անհրաժեշտության համար»:

«Ազատության» հարցին՝ կա՞ն հայեր, որոնք նախընտրել են գնալ ու եկեղեցում ապաստանել, Մարիա Գաբրիելյանը պատասխանեց. «Այո կա: Կան նաև, որ նախընտրել են իրենց ազգականների տունը»:

Հալեպում բախումների ֆոինին ՀՀ գլխավոր հյուպատոսությունը հայտարարել է, որ շարունակում է իր գործունեությունը:

Բախումները տեղի են ունենում կառավարական և քրդերի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի միջև:



