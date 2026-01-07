Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Խաղաղ բնակիչները զանգվածաբար լքում են Հալեպի քրդական թաղամասերը

Խաղաղ բնակիչները զանգվածաբար լքում են Հալեպի քրդաբնակ Աշրաֆիյե և Շեյխ Մաքսուդ թաղամասերը։

AFP գործակալության տեղեկություններով՝ խաղաղ բնակչության արտահոսքը սկիզբ է առել այն բանից հետո, երբ կառավարական բանակը դրանք փակ ռազմական գոտիներ է հայտարարել։ Սիրիայի կառավարությունը նշել է, որ այսօր մինչև ժամը 15-ը հատուկ մարդասիրական միջանցքներ է բացելու՝ տեղի բնակչությանը հնարավորություն տալով լքել քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող այս շրջանները։

«Սիրիական դեմոկրատական ուժերի՝ Շեյխ Մաքսուդում և Աշրաֆիյեյում գտնվող բոլոր դիրքերը այսուհետ օրինական ռազմական թիրախներ են համարվում», - հայտարարել է Սիրիայի կառավարական բանակը։

Սիրիացի քրդերի ներկայացուցիչ Իլհամ Ահմեդը պաշտոնական Դամասկոսին մեղադրել է «քրդերի դեմ ցեղասպանական պատերազմ հրահրելու» մեջ։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG