Սիրիական բանակը սկսել է ռմբակոծել Հալեպի քրդական թաղամասերը

Սիրիայի կառավարական բանակը սկսել է ռմբակոծել Հալեպի քրդական Շեյխ Մաքսուդ և Աշրաֆիյե թաղամասերը։ Այս մասին հաղորդում է France-Presse գործակալությունը։
Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ` քրդական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող այս շրջանների ռմբակոծությունը սկսվել է, երբ թաղամասերը փակ ռազմական գոտի են հայտարարվել և այնտեղ պարետային ժամ է սահմանվել։
Պաշտոնական Դամասկոսը պահանջում է, որ Հալեպի հյուսիսային շրջանները վերահսկող «Սիրիական դեմոկրատական ուժերը» կատարեն նախորդ տարվա մայիսին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և վայր դնեն զենքերը։
