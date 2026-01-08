Մատչելիության հղումներ

Թուրքիան հայտարարում է՝ եթե Սիրիան օգնություն խնդրի, կտրամադրի անհրաժեշտ աջակցություն

Եթե Սիրիան խնդրի օգնություն, Թուրքիան կտրամադրի անհրաժեշտ աջակցությունը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը:

Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Հալեպի գործողությունը «ամբողջությամբ իրականացրել է սիրիական բանակը», ինչը ենթադրում է, որ Թուրքիայի մասնակցությունը բացակայում է։

Հալեպում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է առնվազն չորս մարդ, ևս մի քանիսը վիրավորվել են: Բախումներ ընթանում են կառավարական և քրդերի գլխավորած Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի միջև:

