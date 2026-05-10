Բաքուն հայտարարում է՝ սահմանազատման աշխատանքները հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվում են

Սահմանազատման աշխատանքները հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվում են սահմանազատման աշխատանքները, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը:
Ադրբեջանական APA-ի փոխանցմամբ՝ Բայրամովն ասել է, որ փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի Հայաստան այցի ժամակ կողմերը ստորագրել են երեք փաստաթղթեր, որոնք ուրվագծում են հետագա աշխատանքների ընթացակարգերը:
Նախօրեին էլ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էր հայտնել, որ Սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպման ժամանակ երեք փաստաթղթի նախագիծ է համաձայնեցվել:
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի նախագահությամբ վերջին անգամ հանդիպել են ապրիլի 29-ին: Կողմերն քննարկել էին սահմանազատման կազմակերպչական և տեխնիկական հարցերը: Նաև արդեն համաձայնեցված ուղեցույցերը փոխանակել: Դրանից մեկը սահմանազատման աշխատանքների համար անհրաժեշտ փորձագիտական խմբերի աշխատակարգն է սահմանում, մյուս երկուսը՝ քարտեզի ստեղծման, նաև սահմանազատման փաստաթղթերի ձևակերպման և հրատարակման կարգերը:
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Զանգելանի բնակիչների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, թե Ադրբեջանը նպատակ չունի կործանել Հայաստանը կամ զրկել անկախությունից:
«Եվրոպայի այսպես կոչված դիտորդները ենթադրաբար շարունակում են մշտադիտարկում իրականացնել Ադրբեջան-Հայաստան սահմանին։ Ես այն ժամանակ էլ եմ ասել․ եթե մենք մի կրակոց արձակեինք, նրանք անմիջապես կփախչեին, և այնտեղ անգամ իրենց հետքը չէր մնա», - Azertac գործակալության փոխանցմամբ՝ ասել է Ադրբեջանի ղեկավարը։
Ալիևը նշել է, որ եվրոպացի դիտորդները ներկայացնում են, թե Հայաստանը Ադրբեջանից են պաշտպանում․ «Որևէ կարիք չկա Հայաստանը մեզնից պաշտպանելու, - հայտարարել է Իլհամ Ալիևը՝ հավելելով, - Մենք հասել ենք նրան, ինչի նպատակը դրել էինք մեր առաջ»։
Տարիներ առաջ Բաքուն քննադատել էր իր սահմանին՝ Հայաստանի տարածքում եվրոպացի անզեն դիտորդներ տեղակայելու որոշումն ու ի վերջո հասել նրան, որ Հայաստանի հետ Խաղաղության պայմանագրում հստակ ամրագրվի՝ համատեղ սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չեն տեղակայվի։
Խոսելով տրանսպորտային ենթակառուցվածքների մասին՝ Ալիևը հայտարարել է, որ Բաքվից Զանգելան երկաթուղու կառուցումը կարող է ավարտվել մեկից մեկուկես տարվա ընթացքում։
«Հաջորդ տարի հնարավոր կլինի գնացքով հասնել Խանքենդի [Ստեփանակերտ - խմբ․]», - ասել է Ալիևը՝ շեշտելով, որ երկաթուղին «Զանգեզուրի միջանցքով» կձգվի մինչև Նախիջևան։