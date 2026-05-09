Սահմանազատման հանձնաժողովների հանդիպմանը երեք փաստաթղթի նախագիծ ենք համաձայնեցրել. փոխվարչապետ

Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց՝ Սահմանազատման հանձնաժողովների վերջին հանդիպման ժամանակ երեք փաստաթղթի նախագիծ են համաձայնեցրել:
«Դրանք հետագա աշխատանքի համար կարևոր նշանակություն ունեն: Իհարկե բնույթով տեխնիկական են ավելի շատ, բայց միևնույն է կարևոր են, որովհետև փաստաթղթերի համաձայն պետք է շարունակենք գործել: Այդ փաստաթղթերը հրապարակային են, երկու երկրներում պետք է ներպետական ընթացակարգով հաստատվեն, ըստ այդմ կծանոթանաք նաև տեքստերի հետ», - ասաց Գրիգորյանը:
Լրագրողի հարցին՝ սահմանազատումը Տավուշի՞ց կշարունակվի, թե՞ այն հատվածից, որտեղով «Թրամփի ուղին» է անցնելու, փոխվարչապետը պատասխանեց. «Թրամփի ուղու» հետ կապված, որքան հիշում եմ նաև պաշտոնապես հրապարակել ենք հետևյալ տրամաբանությունը՝ որ պահին անհրաժեշտություն առաջանա կոնկրետացնել անցումները «Թրամփի ուղու» հետ կապված, այդ հատվածները մենք առանձին կսահմանազատենք: կարծում եմ դա ժամանակատար պրոցես չի լինի»:
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները փոխվարչապետներ Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի նախագահությամբ վերջին անգամ հանդիպել են ապրիլի 29-ին: Կողմերն քննարկել էին սահմանազատման կազմակերպչական և տեխնիկական հարցերը: Նաև արդեն համաձայնեցված ուղեցույցերը փոխանակել: Դրանից մեկը սահմանազատման աշխատանքների համար անհրաժեշտ փորձագիտական խմբերի աշխատակարգն է սահմանում, մյուս երկուսը՝ քարտեզի ստեղծման, նաև սահմանազատման փաստաթղթերի ձևակերպման և հրատարակման կարգերը: