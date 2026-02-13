Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Մինչև մյուս տարի ԵՄ դիտորդական առաքելության մանդատի հետ կապված ոչինչ չի փոխվի

Եվրամիության դիտորդները Հայաստան - Ադրբեջան սահմանին, արխիվ
Եվրամիության դիտորդները Հայաստան - Ադրբեջան սահմանին, արխիվ

Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետը երկարացնելու շուրջ քննարկումներ այս պահին չկան. արդեն երեք տարի հայ - ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով դիտարկումներ անցկացնող անզեն առաքելության գործող մանդատը լրանում է 2027-ի փետրվարին:

«Այնպես որ, մինչև մյուս տարի մանդատի հետ կապված ոչինչ չի փոխվի, դրանից հետո Հայաստանի կառավարությունը Եվրամիության հետ կքննարկի, թե ինչպես են պատկերացնում ապագան», - այսօր հայտարարեց առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը, որն ավարտում է իր աշխատանքը Հայաստանում:

Լրագրողների հետ զրույցում Ռիտերն ասաց՝ հայկական կողմը ցանկանում է, որ իրենց գործունեությունը շարունակվի մինչև հայ - ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն ու վավերացումը. - «Այս պահին քննարկում չկա, Կառավարությունը շատ բաց խնդրել է մեզ շարունակել մեր պարեկությունը սահմանին, այցելությունները սահմանային գյուղեր: Հենց դա ենք անելու, քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվել և հաստատվել երկու կողմից»:

Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանում է 2023 թվականի փետրվարից՝ հենց Երևանի խնդրանքով: Խաղաղության պայմանագրի դրույթների շուրջ բանակցություններում Ադրբեջանի նախապայմաններից մեկն այն էր, որ դիտորդները չշարունակեն իրենց աշխատանքը՝ Եվրամիության ավելի քան 20 երկրներ ներկայացնող դիտորդներին ընդհուպ լրտեսության մեջ մեղադրելով: Թե Բաքուն ինչ հիմքով էր պահանջում, որ մեկ այլ երկրի տարածքում այսպիսի անզեն ծառայություն չանցկացվի, պարզ չէ: Երևանը դեռ այն ժամանակ արձագանքեց՝ դիտորդները կարող են ավարտել իրենց աշխատանքը սահմանազատված հատվածներում, սակայն անցած տարի, ի վերջո, համաձայնեց Ադրբեջանի առաջարկին, ու օգոստոսին Վաշինգտոնում նախաստորագրված խաղաղության պայմանագրում տեղ գտավ 7-րդ հոդվածի այս նախադասությունը. - «Կողմերը որևէ երրորդ կողմի ուժեր իրենց համատեղ սահմանի երկայնքով չեն տեղակայի»:

Դիտորդական առաքելությունն այսօր նշում էր իր աշխատանքի երրորդ տարին ու նաև հաջողություն մաղթում ղեկավար Մարկուս Ռիտերին՝ նա թոշակի է գնում: Ամփոփելով այս ժամանակահատվածը՝ առաքելության ղեկավարը պատմեց, թե ինչ են արել անցնող տարիներին, ընդգծելով, որ այժմ սահմանը շատ ավելի հանգիստ է, քանի իրենց առաքելության մեկնարկին. - «Կարող եմ ասել, որ օգոստոս ամսից ի վեր ոչ մի միջադեպ չենք արձանագրել, և իրավիճակը շատ ավելի հանգիստ է եղել»:

Միջոցառմանը նաև դեսպաններ էին մասնակցում, այնտեղ էր նաև Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը: Ըստ նրա՝ պաշտոնական Երևանը ցանկանում է, որ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը 2027-ի փետրվարից՝ ժամկետի լրանալուց հետո էլ շարունակի գործել, սակայն դեռ պետք է հասկանալ՝ ինչ ձևաչափով:

«Մենք ուզում ենք, որ առաքելությունը մնա Հայաստանում: Հետագա համագործակցության ձևերը քննարկման փուլում է, և կքննարկենք, կհասկանանք, թե ինչպիսի գործունեության ոլորտի շրջանակում մենք կարող ենք համագործակցել», - ասաց Գրիգորյանը:

Եվրամիության դիտորդական առաքելությունն այս պահին 210 աշխատակից ունի, երեք տարիների ընթացքում նրանք արդեն շուրջ 8 հազար անգամ պարեկային ծառայության են դուրս եկել:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

ՀՀ-ում ԵՄ դիտորդների առաքելության ժամկետը երկարաձգելու շուրջ քննարկումներ չկան. Ռիտեր

ՀՀ-ԵՄ փաստաթուղթը միայն նպաստում է տարածաշրջանում խաղաղության ջանքերին. Երևանն արձագանքում է Բաքվին

Ռիտերն ու Գրոնոն քննարկել են «վերջին զարգացումները»

Եվրամիությունը Հայաստանում կշարունակի դիտորդական առաքելությունը. Մարագոս

Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կշարունակի իր գործունեությունը. Հիփեր

ԵՄ դիտորդներն արձանագրել են Խոզնավարում երկու կրակոցների հետևանքները

Փարիզը մտահոգված է հայ - ադրբեջանական սահմանին լարվածությամբ, ԵՄ առաքելության ընդայնման հույս է հայտնում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG