Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պաշտոնական Երևանը հաստատեց՝ Ադրբեջանի փոխվարչապետի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստան է ժամանել

Հայաստան է ժամանել Ադրբեջանի պատվիրակությունը՝ փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի գլխավորությամբ, «Ազատությանը» փոխանցեցին ՀՀ արտգործնախարարությունից ՝ հավելելով՝ կտրվի լրացուցիչ մամուլի հաղորդագրություն:

Մուստաֆաևը նաև սահմանազատման ադրբեջանական հանձնաժողովի նախագահն է։

Ըստ թռիչքներին հետևող Flightradar24 կայքի՝ արդրբեջանական օդանավը Բաքու է վերադառնալու այսօր ժամը 17։00-ին:

Սահմանազատման հանձնաժողովները վերջին անգամ հանդիպել են ադրբեջանական Գաբալայում անցած նոյեմբերին, հենց այդ ժամանակ էլ պայմանավորվել էին հաջորդ հանդիպումն անցկացնել Հայաստանի քաղաքներից մեկում:


XS
SM
MD
LG