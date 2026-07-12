Ըստ Վաշինգտոնի՝ Հորմուզի նեղուցը բաց է բոլոր նավերի համար

Հորմուզի նեղուցը բաց է բոլոր նավերի համար, հայտարարել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։
Զինվորական կառույցից տեղեկացրել են, որ ամերիկյան ուժերը «պատրաստ դիրքավորված են» նավագնացության ազատությունն ապահովելու համար։
Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը հայտարարել էին փոխադարձ հարվածների մասին։ Ըստ ամերիկյան կողմի՝ Իրանի զինուժը Կիպրոսի դրոշի ներքո նավարկող բեռնանավ է թիրախավորել։
Դեպքից հետո Թեհրանը հայտարարել էր՝ փակում է համաշխարհային մատակարարումների համար առանցքային Հորմուզի նեղուցը, պարզաբանելով, որ կիպրական բեռնանավին հասցված նախազգուշական կրակոցից հետո է փակել ջրային ուղին, քանի որ նավը չհաստատված երթուղով էր ընթանում։
Իրանական կողմն առայժմ չի արձագանքել Վաշինգտոնի նոր հայտարարությանը։
ԱՄՆ-Իրան պատերազմին վերջ դնող փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն՝ առևտրային նավերը 60 օր անվճար պետք է անցնեն նեղուցով, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե ինչ է սպասվում 60-օրյա ժամկետի լրանալուց հետո։ Թեհրանը պնդում է, որ մատուցված ծառայությունների դիմաց իրավունք ունի վճարներ գանձել նեղուցից օգտվող նավերից, մինչդեռ Վաշինգտոնից հակադարձում են՝ Թեհրանը դա չի կարող անել։