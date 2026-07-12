Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ըստ Վաշինգտոնի՝ Հորմուզի նեղուցը բաց է բոլոր նավերի համար

Նավը Հորմուզի նեղուցում, 10-ը հուլիսի, 2026թ․
Նավը Հորմուզի նեղուցում, 10-ը հուլիսի, 2026թ․

Հորմուզի նեղուցը բաց է բոլոր նավերի համար, հայտարարել է ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունը։

Զինվորական կառույցից տեղեկացրել են, որ ամերիկյան ուժերը «պատրաստ դիրքավորված են» նավագնացության ազատությունն ապահովելու համար։

Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը հայտարարել էին փոխադարձ հարվածների մասին։ Ըստ ամերիկյան կողմի՝ Իրանի զինուժը Կիպրոսի դրոշի ներքո նավարկող բեռնանավ է թիրախավորել։

Դեպքից հետո Թեհրանը հայտարարել էր՝ փակում է համաշխարհային մատակարարումների համար առանցքային Հորմուզի նեղուցը, պարզաբանելով, որ կիպրական բեռնանավին հասցված նախազգուշական կրակոցից հետո է փակել ջրային ուղին, քանի որ նավը չհաստատված երթուղով էր ընթանում։

Իրանական կողմն առայժմ չի արձագանքել Վաշինգտոնի նոր հայտարարությանը։

ԱՄՆ-Իրան պատերազմին վերջ դնող փոխըմբռնման հուշագրի համաձայն՝ առևտրային նավերը 60 օր անվճար պետք է անցնեն նեղուցով, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե ինչ է սպասվում 60-օրյա ժամկետի լրանալուց հետո։ Թեհրանը պնդում է, որ մատուցված ծառայությունների դիմաց իրավունք ունի վճարներ գանձել նեղուցից օգտվող նավերից, մինչդեռ Վաշինգտոնից հակադարձում են՝ Թեհրանը դա չի կարող անել։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Թրամփը հայտնել է՝ Իրանը խնդրել է շարունակել բանակցությունները, ԱՄՆ-ն համաձայնել է

Իրանը հայտարարել է Պարսից ծոցի երկրներում ամերիկյան օբյեկտները թիրախավորելու մասին

Իսրայելը ԱՄՆ-ին փոխանցել է հետախուզական տվյալներ՝ Թրամփի դեմ մահափորձ նախապատրաստելու Իրանի ծրագրերի մասին

ԱՄՆ հարվածներից տասնյակ զոհեր և վիրավորներ Իրանի հինգ նահանգներում. Թեհրանը պատասխանել է

Թրամփը հայտարարել է Իրանին հասցված «շատ ուժեղ» հարվածների մասին, Իրանը հարևաններին է թիրախավորել

Կատարը կրկին բանակցում է Վաշինգտոնի և Թեհրանի հետ

Թրամփ. Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու ժամանակավոր համաձայնագիրն «ավարտված է»

ԱՄՆ-ը հարվածել է Իրանին, Թեհրանն էլ՝ Պարսից ծոցում ամերիկյան օբյեկտներին
XS
SM
MD
LG